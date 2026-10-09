Escolta de Nahle agrede a activista contra cáncer

LA INTEGRANTE del cuerpo de seguridad discute con Cora Rodríguez (izq.), vocera de madres de niños con cáncer.

Agrede a vocera de madres de niños con cáncer

UNA ESCOLTA del equipo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, empujó y negó el acceso al Hospital de Alta Especialidad a Cora de Jesús Rodríguez, vocera de madres de niños con cáncer, luego de que ésta intentara acercarse a la mandataria estatal para exigir el suministro de medicamentos oncológicos.

En un video que circula en redes sociales, se observa a la madre intentar aproximarse a Nahle García, quien visitó el nosocomio; sin embargo, el equipo de la mandataria le prohibió el paso.

“No me empuje, me está lastimando”, se escucha en el video decir a la activista, ante lo cual la propia Nahle responde: “Usted no es madre de familia”.

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Cora de Jesús informó que, tras negarle el acceso y ser agredida, acudirá ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a interponer una queja y reclamó la falta de sensibilidad de la mandataria.

Recordó que su hijo Rosendo fue diagnosticado con leucemia y actualmente se encuentra en vigilancia médica, y otra hija es paciente del hospital, ya que presenta tumores, por lo que negarle el acceso es una violación a sus derechos humanos.

“Si la gobernadora me demuestra que no tengo familiares tratándose aquí, me retiro. Mi hijo está en vigilancia”, aseguró.

El hecho ocurrió luego de que Nahle dijo que las protestas que realizaron padres de familia de niños con cáncer, por la falta de medicamentos, “eran un show mediático”.