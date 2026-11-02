Sergio Gutiérrez Luna niega cobro de diezmos en el INE y anuncia demanda por daño moral

El diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que emprenderá acciones legales por daño moral contra quienes lo han vinculado con un supuesto esquema de cobro de diezmos a trabajadores por la asignación de plazas en el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un mensaje en video difundido en sus redes sociales, el legislador sostuvo que los señalamientos en su contra carecen de pruebas y aseguró que, pese a haber ejercido su derecho de réplica ante el diario Excélsior, la periodista Aurora Cepeda continuó abordando el tema en el espacio radiofónico de Azucena Uresti.

Sergio Gutiérrez Luna, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“He decidido emprender acciones legales por daño moral contra quienes insisten en vincularme en un grave delito, sin pruebas ni sustento”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Cámara de Diputados Ricardo Monreal alerta por impacto en México de elecciones intermedias de Estados Unidos

Diputado ya ejerció derecho de réplica, pero acusa que siguen señalamientos

Gutiérrez Luna explicó que la semana pasada solicitó una aclaración y ejerció su derecho de réplica ante Excélsior y la periodista, luego de que se difundiera información que, según dijo, pretendía involucrarlo en un presunto cobro de cuotas a cambio de plazas dentro del Órgano Interno de Control del INE.

Sin embargo, acusó que posteriormente Cepeda volvió a referirse al asunto en el programa radiofónico de Azucena Uresti, donde, desde su perspectiva, mantuvo una narrativa ambigua y tendenciosa sobre su supuesta participación en la asignación de puestos.

Gutiérrez Luna fue acusado de cobrar diezmos para asignar plazas en el INE. ı Foto: Cuartoscuro

El morenista rechazó categóricamente haber tenido control sobre esas plazas o haber cobrado dinero a personas que buscaran trabajar en el organismo.

“De ninguna manera he tenido control y mucho menos he cobrado diezmos a personas que puedan trabajar ahí”, sostuvo.

“Que se investigue y se sancione a los verdaderos responsables”, pide

El legislador también cuestionó que, según su versión, durante las intervenciones periodísticas se hayan mencionado señalamientos de otras fracciones parlamentarias y declaraciones de un funcionario de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin que se haya establecido con certeza su participación en los hechos.

He decidido emprender acciones legales por daño moral contra quienes insisten en vincularme en un grave delito, sin pruebas ni sustento.

Ya ejercí mi derecho de réplica y, aun así, continúan con esa narrativa de pretender involucrarme en algo en lo que NADA tengo que ver.

Que se… pic.twitter.com/vNiL0Z1BYX — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) November 2, 2026

Sergio Gutiérrez Luna afirmó que incluso cuando se preguntó expresamente al funcionario sobre su presunta intervención, este habría reconocido que sus fuentes no tenían certeza de que estuviera involucrado.

“Pues claro que no tienen la certeza porque de ninguna manera he participado en eso”, respondió Gutiérrez Luna.

El diputado insistió en que no tiene relación con las acusaciones y consideró que, ante la reiteración de los señalamientos, la vía legal es la alternativa que le queda para defender su reputación.

NUEVAMENTE, el día de hoy la reportera Aurora Zepeda de Excélsior, en el espacio de Azucena Uresti de Radio Fórmula, pretende inducir la idea de que otorgaba plazas en el OIC del INE, lo cual, reitero, es FALSO. Incluso, ella misma dice que sus supuestas fuentes no tienen la… https://t.co/0LxjaUwDNP — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) November 2, 2026

“Que se investigue, y en todo caso se sancione a los verdaderos responsables, pero que también se asuman las consecuencias legales de los señalamientos infundados de manera reiterada”, expresó.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am