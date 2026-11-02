Ricardo Monreal alerta por impacto en México de elecciones intermedias de Estados Unidos

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que las elecciones intermedias de Estados Unidos, programadas para este martes 3 de noviembre, tendrán repercusiones para México, por lo que desde San Lázaro seguirán de cerca los resultados y su impacto en el gobierno del presidente Donald Trump y en la relación entre ambos países.

En un mensaje difundido este lunes en sus redes sociales, el legislador destacó que la jornada electoral estadounidense no sólo definirá la composición del Congreso, sino que también tendrá consecuencias políticas para la administración republicana y para la agenda bilateral.

“Las elecciones en Estados Unidos también tienen implicaciones para México. Desde la Cámara de Diputados, seguimos con atención la jornada clave en la que se renovarán la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 gubernaturas, con impacto en el gobierno de Donald Trump y la relación bilateral”, publicó.

En un video grabado desde la Cámara de Diputados, Monreal explicó que se renovarán los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, además de 35 lugares en el Senado estadounidense, y se elegirán 36 gobernadores.

“Es una elección clave para el presidente Trump, pero también es clave para la relación internacional y para los estadounidenses”, señaló.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ı Foto: Especial

El diputado morenista subrayó que el proceso electoral incluye distintas modalidades para ejercer el voto, entre ellas el sufragio anticipado y el envío de boletas por correo, mecanismos que ya han permitido adelantar la participación de una parte del electorado.

“En algunos estados hay voto por ausencia y voto por correo, son modalidades que establece el voto y la elección en aquel país”, comentó.

Ante este escenario, aseguró que el Poder Legislativo mexicano permanecerá atento al desarrollo de la jornada y a los resultados, debido a que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso estadounidense puede influir en las decisiones políticas de la administración de Trump y en los asuntos que afectan a México.

“Por eso estaremos pendientes del resultado, aunque ya en Estados Unidos se han adelantado votos por correo. Vamos a estar atentos y vamos a estar pendientes de este resultado”, concluyó.

Las elecciones intermedias estadounidenses se realizan a mitad del mandato presidencial y son determinantes para definir qué partido tendrá el control de las dos cámaras del Congreso durante los próximos dos años. La renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de 35 lugares en el Senado, junto con las 36 contiendas por gubernaturas, convierte la jornada en una prueba política para el gobierno de Trump.

Las elecciones en Estados Unidos también tienen implicaciones para México. Desde la Cámara de @Mx_Diputados, seguimos con atención la jornada clave en la que se renovarán la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 gubernaturas, con impacto en el gobierno de Donald… pic.twitter.com/sVJFcdZZ8Z — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 2, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT