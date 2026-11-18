La Fiscalía General de la República (FGR) firmó un convenio con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para incorporar información sobre sus actividades a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que actualmente concentra casi 10 mil bases de datos y registra un promedio de 30 mil visitas semanales.

El acuerdo establece la participación voluntaria del organismo autónomo en este sistema, mediante el cual la ciudadanía podrá consultar información de interés público bajo estándares nacionales e internacionales, sin necesidad de utilizar programas especializados.

Durante la firma, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que la institución debe informar sobre sus procedimientos, resultados y tiempos de respuesta, aunque reconoció que existen restricciones derivadas de la naturaleza de sus investigaciones.

“Nuestro trabajo es para la gente, deben saber qué hacemos, cómo lo hacemos, en cuánto tiempo lo hacemos, siempre respetando los límites que nos obliga la naturaleza de nuestro trabajo”, expresó.

#FGR firma convenio para adherirse a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos por lo que publicará información de interés para la ciudadanía, en apego a su marco jurídico, con estándares nacionales e internacionales.

La @AgenciaGobMX brindará capacitación y acompañamiento para… pic.twitter.com/adhBFRWGWK — FGR México (@FGRMexico) November 19, 2026

A partir del convenio, la Agencia proporcionará capacitación y asistencia técnica al personal de la Fiscalía para que los conjuntos de información cumplan con criterios de calidad y reciban actualizaciones periódicas.

Los registros que publique la FGR tendrán formatos abiertos y reutilizables, lo que permitirá consultar, explorar y analizar su contenido directamente desde la plataforma, sin descargar archivos ni contar con conocimientos técnicos para su lectura.

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, informó que el portal nacional acumula 4.5 millones de usuarios y concentra una de las mayores colecciones de información gubernamental de acceso público en América Latina. También consideró que la incorporación de la Fiscalía representa un esfuerzo de transparencia proactiva y ofreció mantener la colaboración técnica entre ambas dependencias.

Godoy Ramos defendió la coordinación con otras instituciones federales y rechazó que la autonomía constitucional de la FGR impida establecer mecanismos de cooperación para facilitar el acceso ciudadano a la información.

“La coordinación es obligada, sería una irresponsabilidad no hacerlo”, señaló la fiscal general, quien también sostuvo que los avances tecnológicos y las medidas de transparencia ayudan a fortalecer la relación entre las autoridades y la sociedad.

Al encuentro asistieron Claudia Luengas Escudero, titular de la Consejería General de la FGR; Efrén Rodríguez González, responsable de la Unidad Especializada de Planeación, Evaluación, Coordinación y Vinculación, y Julio César Bonilla Gutiérrez.

Por la ATDT participaron Jessica Zarkin Notni, titular de la Unidad de Proyectos y Operación Institucional; Israel Balbuena Guadarrama, director de Proyectos, y Daniel Jesús Sánchez Kelly, director general de Inteligencia de Datos.

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MSL