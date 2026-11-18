Autoridades federales capturaron a César Daniel “N”, alias “El Topo”, quien contaba con órdenes de aprehensión por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

La captura se realizó en Zapopan, donde autoridades de seguridad desplegaron un dispositivo para localizar a César Daniel “N”, quien es también identificado como uno de los líderes de una célula delictiva que opera en la zona metropolitana de Guadalajara.

Durante la detención también se dio un enfrentamiento armado durante la intervención de los agentes, luego de que presuntos integrantes de la organización atacaran a las fuerzas federales.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a César Daniel “N” y a otras dos personas.

Elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal (@FGR_AIC) detuvieron hoy en Zapopan, Jalisco, a César Daniel N , alias «El Topo», y a dos personas más.



«El Topo» contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su… pic.twitter.com/OGXMt7GOVN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 18, 2026

Las autoridades lo identifican como uno de los líderes de ‘Los Deltas’, grupo señalado como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

Además de los presuntos secuestros, César Daniel N es señalado por encargarse del trasiego de drogas y armamento para esta organización. También se le relaciona con posibles actividades de lavado de dinero y extorsión.

La captura fue resultado de una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), iniciada en abril de 2026. Mediante trabajos de inteligencia, las autoridades ubicaron tres domicilios en Zapopan que presuntamente funcionaban como casas de seguridad y eran utilizados por integrantes de la célula criminal.

Como antecedente, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol. En esas intervenciones fueron detenidas seis personas y asegurados tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

Durante el operativo más reciente, tres presuntos integrantes de Los Deltas habrían agredido a los agentes federales y murieron en el enfrentamiento, según el reporte preliminar.

García Harfuch reconoció la colaboración del Gobierno de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus en las acciones coordinadas de seguridad.

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LMCT