El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, el 27 de octubre de 2026.

El coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, exigió que se aplique “todo el peso de la ley” a Guadalupe Taddei Zavala por los presuntos desfalcos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), al tiempo que responsabilizó directamente a Morena de haberla impuesto en el cargo.

El legislador panista advirtió que el oficialismo mantiene una estrategia de dilación para evitar una renovación transparente en el órgano electoral.

“Nosotros estamos exigiendo dos cosas. Uno, que se aplique todo el peso de la ley a Taddei. Pero dos, que Morena reconozca que ellos pusieron a Taddei, que Morena reconozca que Taddei es suya, que Morena reconozca que la corrupción de Taddei es responsabilidad de ellos”, sentenció Anaya.

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Asimismo, el senador alertó que las acciones del bloque oficialista apuntan a debilitar la autonomía del árbitro electoral de cara a los comicios intermedios.

“Todo indica que lo que quieren es que lleguemos con un INE mocho, un INE debilitado al proceso electoral de 2027, cuando lo que hoy el país necesita es elegir a una nueva presidenta del INE por consenso por, por unanimidad, una persona verdaderamente honorable que dé certeza”, exhortó.

Al ser cuestionado sobre la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso y una posible complicidad gubernamental, el líder parlamentario advirtió que la omisión institucional agravaría las responsabilidades políticas y legales de la administración en turno:

“Si no proceden, pues entonces se convertirán en doblemente cómplices. Cómplices ya son, pues si ellos la pusieron y ella robó, pues ya son cómplices. Pero si encima de eso la protegen, pues entonces tendrían doble responsabilidad”, sostuvo.

PAN alerta por crisis del INE y exige elecciones limpias en 2027

Por otra parte, el senador Enrique Vargas del Villar, del PAN, advirtió que la crisis que atraviesa el INE representa un foco rojo rumbo a las elecciones de 2027 y responsabilizó a Morena por el nombramiento de Guadalupe Taddei y las facultades que se le otorgaron durante su gestión.

“Sí, claro, por supuesto”, respondió al ser cuestionado sobre si considera que existe un foco de preocupación en el organismo electoral de cara a los próximos comicios.

El legislador sostuvo que Morena impulsó a Taddei para ocupar la presidencia del INE y ahora pretende deslindarse de ella, en medio del escándalo por presuntas irregularidades y el manejo de millones de pesos.

“Morena puso a Taddei, hay que dejarlo muy en claro, ellos la nombraron, ellos le dieron todas las facultades y ahora dicen que la desconocen”, afirmó.

Ante este escenario, hizo un llamado al INE para garantizar la limpieza de los próximos comicios “por el bien de México y por el bien de las próximas generaciones”, expresó.

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cehr