El Gobierno federal incrementó 60 por ciento el personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y 40 por ciento el del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte del fortalecimiento de las capacidades de investigación contra la delincuencia, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien planteó extender los operativos conjuntos con autoridades locales a las 32 entidades federativas.

Durante la Trigésima Segunda Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, el funcionario explicó que la ampliación de ambas instituciones busca aprovechar la información que proporcionan los gobiernos estatales para identificar objetivos criminales y concretar detenciones.

La UIF, que actualmente forma parte del Gabinete de Seguridad federal, registró un crecimiento de 60 por ciento en su plantilla durante el primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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García Harfuch sostuvo que este incremento no tiene precedente y adelantó que el organismo, cuyo titular es Omar Reyes Colmenares, recibirá mayores recursos humanos durante los próximos tres años.

“En los próximos tres años va a tener un reforzamiento mucho más amplio que será de utilidad para ustedes, para los estados”, expresó ante los responsables de las corporaciones de seguridad pública del país.

En la administración de la Presidenta @Claudiashein, la #UIF aumentó su estado de fuerza en 60%. En los próximos tres años tendrá un reforzamiento.



En el caso del Centro Nacional de Inteligencia, aumentó su estado de fuerza en 40%, lo que se traduce en más analistas e… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 18, 2026

Por su parte, el CNI amplió 40 por ciento su fuerza de trabajo, una cifra que, de acuerdo con los registros históricos de esa institución y sus antecesoras, tampoco tiene precedente.

El secretario precisó que este crecimiento permitirá disponer de más analistas e investigadores de campo para procesar los datos que recopilan las autoridades y convertirlos en acciones operativas.

“Gracias a las presentes y los presentes aquí, hemos logrado que la información de inteligencia no se quede solo en un estante o en un servidor, sino que sea explotada de manera continua y se traduzca en detenciones”, señaló.

Buscan operaciones conjuntas en las 32 entidades

Además de reforzar las áreas federales, García Harfuch llamó a los secretarios estatales a elevar el nivel de cooperación mediante operaciones permanentes entre corporaciones, pues actualmente estas acciones alcanzan una frecuencia casi diaria únicamente en algunas entidades.

El titular de Seguridad reconoció que existe colaboración con los 32 gobiernos locales y aseguró que ninguno ha negado apoyo al despliegue de agentes federales ni a las solicitudes de información del Gabinete.

Sin embargo, distinguió entre el intercambio institucional y el trabajo operativo que permite aprovechar de manera más amplia las capacidades de investigación.

“Hay varios estados de la República aquí representados, con los que la coordinación ha ido más allá y tenemos operaciones en conjunto de manera permanente, en algunos estados casi a diario, y eso queremos que sea con las 32 entidades federativas”, afirmó.

Como ejemplo de esa colaboración, mencionó una intervención en Esperanza, Puebla, en la que participaron alrededor de mil 500 integrantes de la Guardia Nacional, entre 40 y 50 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como autoridades estatales.

Según explicó, el despliegue permitió resolver un problema recurrente que persistía desde hacía más de un año y medio en esa localidad, aunque no precisó la naturaleza de los hechos ni el número de detenciones que derivaron de la operación.

Destaca coordinación con Defensa, Marina y FGR

En materia de fortalecimiento institucional, el funcionario destacó el respaldo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, encabezadas por Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles, respectivamente. También reconoció la participación de la Guardia Nacional en los despliegues que realizan las fuerzas federales y las policías locales.

Otro de los asuntos que abordó fue la reestructuración de la Fiscalía General de la República (FGR), proceso que atribuyó a su titular, Ernestina Godoy Ramos, y cuyo propósito, sostuvo, consiste en mejorar el funcionamiento de la institución.

La estrategia nacional, recordó García Harfuch, contempla cuatro ejes que abarcan la atención a las causas de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la investigación e inteligencia y la coordinación con las entidades federativas.

En el primero de estos componentes destacó la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien dirige los esfuerzos de las dependencias federales en materia de prevención.

Harfuch plantea continuidad en las instituciones de seguridad

Respecto a las corporaciones policiales, planteó que sus responsables deben aprovechar el tiempo que permanezcan en sus cargos para mejorar las condiciones de trabajo, profesionalizar a los agentes y dejar instituciones con mayores capacidades a quienes los sustituyan.

Al referirse a la Ciudad de México, recordó que Sheinbaum, durante su gestión como jefa de Gobierno, incrementó más de 60 por ciento los salarios de la policía capitalina e impulsó un servicio profesional de carrera que, aseguró, mantiene el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

García Harfuch también expresó su expectativa de que la próxima persona que encabece la SSPC federal provenga de los actuales integrantes de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública.

“Yo espero, y hay una alta probabilidad, que el próximo secretario o próxima secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal salga de las personas que estamos aquí”, manifestó, tras insistir en la necesidad de fortalecer las instituciones más allá de los cambios de administración.

El secretario puso a disposición de los gobiernos estatales las capacidades operativas y de investigación de la dependencia a su cargo, las cuales, aseguró, aumentaron durante los últimos dos años gracias a la ampliación de sus facultades legales y al fortalecimiento de la coordinación con otras instituciones de seguridad.

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MSL