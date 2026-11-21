El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, pidió avanzar en la elección de la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) aun si las bancadas no alcanzan un consenso. Consideró que aplazar la convocatoria para integrar el Comité Técnico de Evaluación daría a la oposición motivos para acusar al bloque mayoritario de incumplir la ley.

En entrevista en San Lázaro, sostuvo que la Cámara de Diputados debe cumplir con el mandato constitucional, aun cuando no se consiga un consenso con todas las fuerzas políticas.

El legislador advirtió que, si se concreta la designación, también habrá cuestionamientos sobre una posible imposición de Morena y sus aliados; sin embargo, consideró que lo procedente es cumplir con el mecanismo constitucional.

El Tipp: El PAN anunció que presentará una segunda acción legal para exigir la renovación de la presidencia del INE.

“Es muy difícil lograr el consenso, nunca lo vamos a lograr, menos en ese tema de elegir el árbitro. Lo que debemos de hacer es lo que dice la Constitución”, señaló.

El diputado explicó que el Comité Técnico de Evaluación estará integrado por cinco personas: dos propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y tres que deberá designar San Lázaro.

Indicó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) continúa revisando las propuestas y observaciones de los grupos parlamentarios, entre ellas las planteadas por el PAN, para construir una ruta de consenso sobre la convocatoria. No obstante, rechazó que la mayoría parlamentaria tenga que sujetarse a las condiciones de las minorías, aunque aseguró que sus planteamientos han sido escuchados.

“No podemos tampoco caminar por donde dice la minoría, mal haríamos nosotros también en eso. La democracia siempre camina por las mayorías escuchando a las minorías y hay diálogo, no hay imposición”, sostuvo.

Sandoval Flores recordó que, una vez integrado el comité, éste deberá desarrollar el procedimiento de evaluación y remitir las quintetas de aspirantes al pleno de la Cámara, donde se requiere el voto de las dos terceras partes para concretar el nombramiento.

En caso de que no se alcance esa mayoría calificada, explicó, se recurriría al mecanismo de insaculación previsto en el procedimiento constitucional y, de persistir la falta de designación, el asunto pasaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante los cuestionamientos sobre la legitimidad de una eventual presidenta del INE que no cuente con el respaldo de la oposición, el petista recordó que Guadalupe Taddei tampoco fue electa por unanimidad, pues Movimiento Ciudadano se abstuvo.

Finalmente, defendió la mayoría legislativa de Morena y sus aliados y recordó que la coalición obtuvo triunfos en 256 de los 300 distritos electorales federales, por lo que insistió en que el procedimiento debe continuar conforme a la Constitución.

“Si no lo eliges, va a estar cuestionado; lo eliges, va a estar cuestionado. ¿Para dónde te haces? Cumplamos la ley, lo que dice la Constitución, dos terceras partes”, comentó Sandoval Flores.

En otro tema, dijo que el PT mantiene sus posiciones dentro de la coalición oficialista y que sus dirigencias acordaron suspender temporalmente las declaraciones públicas sobre sus diferencias para preservar la unidad. Rechazó que el PT haya cedido en sus posiciones o doblado las manos ante Morena y sostuvo que el acuerdo consiste en colocar por encima de las diferencias el proyecto político que ambos partidos construyen desde 2018.

“No se trata de doblar o no doblar las manos, lo que se trata es poner en prioridad el proyecto grande, que es el proyecto de la unidad para que ganemos todos, que gane la coalición. No nos pidió Morena, acordamos una tregua declarativa, eso sí”, puntualizó el petista.