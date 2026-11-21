Integrantes del contingente “Dios con nosotros” viajan sobre una camioneta en Huixtla, el 13 de noviembre

En la carretera costera de Chiapas, un viaje de unos cuantos kilómetros en motocicleta costaba en promedio 200 pesos por persona en enero de 2024. Un boleto de autobús comercial de Tapachula a Oaxaca parte de mil ocho pesos, según una consulta de tarifas hecha por La Razón. Y en agosto de 2024, intermediarios llegaron a ofrecer traslados en vehículos particulares de Chiapas a la Ciudad de México por hasta 15 mil pesos.

Los montos corresponden a distintos trayectos y fechas. Ilustran cuánto puede costar avanzar desde la frontera sur, donde los migrantes hacen parte del recorrido a pie y combinan taxis colectivos, motocicletas, autobuses y vehículos particulares, según la distancia y lo que pueden pagar.

Algunas personas compran boletos en terminales y otras recurren a intermediarios que ofrecen viajes directos, con el riesgo de enfrentar cobros adicionales, abandono o extorsión.

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El Dato: Un informe independiente reveló que el INM realizó 483 mil traslados de migrantes entre distintos puntos del país, por 437 rutas terrestres, de enero de 2017 a junio de 2024.

“Desde el cruce del río Suchiate, en Chiapas, hasta los estados fronterizos del norte, el recorrido combina autobuses de pasajeros, taxis colectivos, combis, motocicletas, vehículos particulares, camiones de carga, trenes y extensas caminatas por carreteras”, explicó Magdalena del Río, de la organización Casa en Cristo, un centro de ayuda humanitaria en Veracruz.

El pasado 19 de noviembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que las autoridades habían detectado la participación de algunos propietarios de líneas de autobuses en la organización de traslados de migrantes.

Señaló que el Gobierno federal ha identificado un negocio que en ocasiones opera bajo otras fachadas y que las autoridades actúan cuando detectan a responsables de tráfico de personas. Hasta este momento, las autoridades no han identificado a las empresas señaladas o las rutas.

7 Caravanas han ingresado desde Guatemala este año

VIAJAR POR TRAMOS. En el corredor Suchiate–Tapachula, los taxis colectivos y los vehículos particulares llevan a personas que cruzan desde Guatemala y buscan llegar a la ciudad para hacer trámites o continuar su viaje, explicó Anselmo, operador de autobús en el sur del país.

Un estudio etnográfico en la carretera costera de Chiapas registró que ocho de cada 10 traslados cortos observados se hacían en motocicleta.

Para distancias mayores, el autobús comercial permite cubrir trayectos como el de Tapachula a Oaxaca, de unos 677 kilómetros y alrededor de 14 horas. La tarifa consultada, de la línea OCC, varía según la fecha y la disponibilidad. Anselmo dijo que cada vez ve a más personas haitianas en rutas de autobús hacia el centro del país.

Un estudio de campo publicado en junio de 2026 por la revista Migraciones Internacionales documentó otro esquema de movilidad. Durante el periodo observado, entre 2023 y finales de 2024, del punto conocido como Viva México, en Tapachula, salían entre cuatro y seis autobuses diarios hacia Tuxtla Gutiérrez, con unas 40 personas por unidad. Eso equivale a entre 160 y 240 pasajeros al día en ese servicio dentro de Chiapas. En algunos periodos, la espera para abordar era de cuatro a 13 días.

ENCUBREN AL CRIMEN. Luis Rey García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, alertó que las ofertas de viajes en vehículos particulares a la capital oscilaban entre 10 mil y 15 mil pesos, según el punto de salida. Para quienes buscan evitar largas caminatas o varios transbordos, la posibilidad de hacer un trayecto directo puede resultar atractiva. La falta de contratos y comprobantes deja a los pasajeros con pocos recursos para reclamar si el conductor incumple lo ofrecido.

María Elena Blandón, de Migraciones Internacionales, señaló que en grupos de Facebook y WhatsApp se anuncian viajes a distintos puntos del país y, en ocasiones, supuestos trámites migratorios.

La investigación advirtió que algunas ofertas encubren fraudes o redes vinculadas con secuestro y trata de personas. En algunos casos, documentó que los conductores trasladaban a grupos pequeños y enviaban fotografías del punto de llegada como comprobante del servicio.

García Villagrán señaló que entre las modalidades más peligrosas está el traslado de personas ocultas en tráileres, camiones de carga o compartimentos de vehículos.

En 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) difundió un registro de paquetes ofrecidos por traficantes por entre ocho mil y 11 mil 500 dólares, que incluían varios tramos y el supuesto cruce hacia Estados Unidos. La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU ha alertado que, en su tránsito por México y Centroamérica, las personas en éxodo están expuestas a medios de transporte peligrosos, violencia, explotación y desapariciones. Los riesgos son mayores para menores no acompañados, mujeres y personas de la diversidad sexual.

La caravana “Dios con Nosotros” salió de Tapachula el 10 de noviembre. Una semana después, cuando se encontraba en Mapastepec, sus integrantes reportaron que habían recorrido más de 140 kilómetros y solicitaron autobuses al INM para continuar hacia Oaxaca o Veracruz. El desgaste de la caminata bajo el sol afecta más a mujeres, niñas, niños y adultos mayores.

Entra una nueva caravana con más de 300 personas

| Por Claudia Arellano |

Alrededor de 300 migrantes, en su mayoría centroamericanos, ingresaron a México la madrugada de este viernes, informó a la agencia Reuters una fuente del gobierno de Chiapas. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar los aranceles a México si sus autoridades no frenaban el avance de una caravana hacia la frontera estadounidense.

El nuevo contingente es distinto del que se formó la semana pasada con cerca de mil 500 personas. Esa caravana se dividió en al menos dos grupos en Arriaga y Tonalá, Chiapas. Algunos integrantes dejaron de avanzar para iniciar trámites de regularización migratoria en México.

Además de la amenaza del mandatario de EU de duplicar aranceles a México si las autoridades no detenían el desplazamiento de la caravana, el zar fronterizo, Tom Homan, pidió al Gobierno desplegar tropas tanto en la frontera norte como en la que comparte con Guatemala.

Pese a las advertencias de Washington, cientos de personas continúan su recorrido a pie por las carreteras del país, en medio del cansancio, temperaturas superiores a los 30 grados y dificultades para encontrar espacios donde descansar.

Reuters también documentó testimonios de integrantes de la caravana que denunciaron que autoridades locales los obligaron a abandonar el municipio de Pijijiapan, donde pretendían permanecer durante dos días para recuperarse del trayecto.

Emerson, un migrante hondureño de 26 años que viaja con su esposa y sus dos hijas, de uno y cuatro años, aseguró que las autoridades no consideraron el agotamiento de los menores ni las condiciones de salud de su pareja, quien había sufrido un aborto la semana anterior.

“No les importó que los niños estuvieran cansados, nos sacaron a todos y tuvimos que seguir caminando”, relató a Reuters.

La caravana también enfrenta divisiones entre quienes mantienen su intención de llegar a Estados Unidos y quienes han optado por permanecer en México e iniciar trámites de regularización migratoria.