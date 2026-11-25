La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró 18 millones 672 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante dos intervenciones que, en conjunto, representan el tercer mayor volumen de mercancía de este tipo que las autoridades federales han reportado en un mismo anuncio durante 2026.

El hallazgo sólo queda por debajo de los 52 millones 500 mil cigarros procedentes de Vietnam que las instituciones de seguridad interceptaron el 20 de agosto y de los 31 millones 856 mil provenientes de Hong Kong, cuyo decomiso anunciaron el pasado 13 de noviembre, ambos en la misma terminal marítima.

Durante la primera inspección, personal aduanero, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descubrió un contenedor con 861 bultos que almacenaban 10 millones 332 mil piezas con irregularidades en materia de propiedad intelectual.

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Una segunda revisión física permitió localizar otros ocho millones 340 mil cigarrillos procedentes de Singapur, distribuidos en 834 paquetes, cuyo ingreso al mercado mexicano impidieron las autoridades tras detectar indicios de falsificación.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron en el aseguramiento ı Foto: Especial

Los cargamentos permanecen bajo resguardo en el recinto fiscalizado correspondiente, mientras las instancias competentes desahogan los procedimientos legales para determinar posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual. El comunicado oficial no precisa el valor económico de los productos ni identifica a las empresas importadoras.

Tan sólo en noviembre, el puerto michoacano acumula tres anuncios de aseguramientos que suman 61 millones 184 mil unidades, cifra superior al mayor decomiso individual del año, luego de que el pasado día 11 las corporaciones federales también interceptaron un embarque con 10 millones 656 mil cigarros.

Hasta el corte que presentó Marina el 6 de noviembre, las instituciones federales habían incautado 251 millones de cigarrillos de procedencia ilícita durante 2026, frente a los 215 millones que contabilizaron a lo largo de 2025 y los 15 millones correspondientes a 2024.

Mediante trabajos de inteligencia, la dependencia naval también identificó vínculos comerciales y logísticos con 10 países, entre ellos Vietnam, Singapur, China, Sri Lanka y Corea del Sur, así como posibles mecanismos de triangulación internacional para ocultar el origen real de estos productos.

Respecto a las nuevas intervenciones, la ANAM señaló que forman parte de las medidas de control que permiten “la identificación de productos falsificados y así evitar su comercialización”, antes de que ingresen a los canales de distribución nacional.

🛃 La #ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró 18 millones 672 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en dos operaciones en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

📦 En la primera revisión se localizaron 861 bultos con 10 millones 332 mil cigarrillos con… pic.twitter.com/Dm7xXCNQtz — Aduanas de México (@AduanasMx) November 25, 2026

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LMCT