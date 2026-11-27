La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la composición del Congreso constituya una sobrerrepresentación y afirmó que la distribución de las diputaciones plurinominales se realiza conforme a la votación que obtiene cada partido político.

Expuso que el método que se utiliza para definir los espacios que corresponden a cada bancada en la Cámara de Diputados y el Senado es definido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde la distribución se hace conforme a cada instituto político, no con base en las coaliciones.

“Aquí no habla de coalición: la votación nacional efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. El resultado en números enteros será el total de diputados que se asignan a cada partido. Si aún quedaren curules… —Es decir, es la fórmula—. Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción plurinominal, se procederá como sigue: ‘Partido político’, es la Ley. Y la Ley no deja lugar a dudas porque dice qué es lo que hay que hacer: ‘suma’, ‘divide’, ‘resta’, ‘multiplica’”, señaló la mandataria.

191 Días faltan para las elecciones del próximo año

Subrayó que la aplicación de las leyes no está sujeta a consideración del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que éste sólo debe someterse a su cumplimiento.

“No hay lugar a dudas, es una fórmula matemática la que está expresada aquí, de cómo tienen que dividirse los 200 diputados a partir del resultado de cada partido. Esta ley la aprobaron ellos, y ahora dicen que ‘no son partidos, sino que son coaliciones’. Las leyes no están a votación del Instituto Nacional Electoral. El instituto está para cumplir la Ley de Procedimientos Electorales. Y si hay una disputa, lo resuelve el Tribunal Electoral. Pero es clarísimo que la división es por partidos”, dijo.

Respecto al amago que hizo el PAN sobre desistir de contender en los comicios del próximo año, si se replica la fórmula que dio paso a la actual integración de ambas cámaras en el Congreso de la Unión, la mandataria refirió que el partido tiene libertad de no participar.

“Si no quieren participar, pues que no participen. Es una decisión de un partido político, es su decisión. Pero que quede muy claro, porque es falso que haya una sobrerrepresentación, falso”, remarcó.

Además, opinó que la negativa del panismo por contender podría deberse a una duda sobre su capital electoral, es decir, que no estarían seguros sobre cuántos votos obtendrán, ya que en el pasado proceso obtuvieron una votación baja.

“A lo mejor este partido tiene problemas de saber cuántos van a votar por él, y entonces prefieren no presentarse... Pues es su decisión… Lo que pasa es que, claro, en el ‘24 ellos sacaron muy poquitos diputados; entonces, no les gustó”, comentó.

Además, recordó que la ley que rige la conformación legislativa fue avalada por el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y el extinto PRD y así se aplicó desde 2015.

Sin embargo, comentó que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son los que tienen la “última palabra”.