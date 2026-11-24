Morena defendió el método de asignación de diputaciones plurinominales y rechazó que el Instituto Nacional Electoral (INE) busque garantizarle una mayoría en la Cámara de Diputados rumbo a las elecciones de 2027, al sostener que la distribución de estos escaños no depende del partido, del Gobierno federal ni del órgano electoral, sino de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un posicionamiento, el partido guinda aseguró que los lineamientos para otorgar curules de representación proporcional se han aplicado bajo el mismo método en los procesos electorales de 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024, y afirmó que fueron avalados en su momento por las fuerzas políticas que ahora cuestionan su aplicación.

La dirigencia morenista respondió así a las propuestas de especialistas y partidos de oposición para modificar el mecanismo de asignación de plurinominales, de manera que se considere la votación obtenida por las coaliciones y no únicamente la de cada partido que las integra.

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📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa.



No es Morena ni el gobierno ni el INE los que deciden la distribución de los plurinominales, sino el Tribunal Electoral.https://t.co/637S9vyEqq pic.twitter.com/6MgZBYApC5 — Morena (@PartidoMorenaMx) November 25, 2026

¿Por qué Morena rechaza cambiar la fórmula de plurinominales?

Morena calificó de contradictorio que los partidos opositores ahora demanden cambios a la fórmula, cuando, aseguró, anteriormente se beneficiaron de los mismos criterios.

El partido también rechazó las versiones sobre una presunta intención del INE de mantener el mecanismo que, según sus críticos, ha favorecido la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en San Lázaro.

En su defensa, sostuvo que corresponde al TEPJF calificar las elecciones, resolver las impugnaciones presentadas por los actores políticos y emitir las determinaciones correspondientes sobre los resultados electorales.

¿Qué dice Morena sobre las críticas rumbo a las elecciones de 2027?

Asimismo, acusó a medios de comunicación de difundir información que, desde su perspectiva, busca instalar la narrativa de que Morena pretende asegurar el control de la Cámara de Diputados mediante la fórmula de representación proporcional para los comicios de 2027.

Aunque reiteró su respeto a la libertad de prensa, exigió rigor informativo y veracidad en la cobertura de la discusión sobre las reglas de asignación de curules.

Finalmente, Morena sostuvo que las críticas de la oposición responden a su inconformidad con los resultados electorales y aseguró que será el voto ciudadano el que determine la próxima integración de la Cámara de Diputados.

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MSL