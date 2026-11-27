El errático escritor británico Malcolm Lowry y su esposa Jan Gabriel llegaron a Cuernavaca a finales de 1936 en un intento desesperado de salvar su matrimonio. Ese mismo año, en Nueva York, Malcolm fue internado en un psiquiátrico cuando los periodos sostenidos de sobriedad eran ya sólo un vago recuerdo de juventud.

Vivieron poco tiempo en el Hotel Casino de la Selva. Esa temporada significó la ruina total de su relación y el inicio del largo viaje hacia el abismo de uno de los escritores más brillantes del siglo XX. Sin embargo, durante aquella ruptura, Lowry empezó a escribir como nunca antes. Con Bajo el volcán, el escritor logró un trasunto de sí mismo bajo la forma del protagonista, Geoffrey Firmin, un ex cónsul británico perdido en los simbolismos ebrios de su eminente locura. “Las palabras araban débiles surcos de fatiga en la mente del Cónsul, llena constantemente de inofensivos delirios.”

Cuentan sus biógrafos que tuvo que reescribir la novela por lo menos tres veces. Los manuscritos se perdían, se olvidaban, ardían en fuego como extensiones de su memoria. La escribió bajo la mirada prehistórica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, símbolo del matrimonio perfecto. Mirando sus altas cumbres al fondo de una piscina mohosa, Malcolm encendió su espíritu para lograr una obra maestra.

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—Tengo –le dijo el Cónsul mirando hacia los volcanes y sintiendo que su desolación ascendía a aquellas cumbres en las que ahora mismo, a media mañana, el viento ululante azotaría la cara y el terreno bajo los pies sería lava muerta, residuo petrificado y carente de alma, de extinto plasma en el que ni los árboles más selváticos y solitarios jamás arraigarían–; tengo a mi espalda otro enemigo al que no puedes ver. Un girasol. Me observa y sé que me odia.

Lowry permaneció en México 21 meses. Tras la partida de Jan Gabriel se mudó a Oaxaca. Ahí terminó Bajo el volcán en los recesos de la oscuridad que se instalaron donde solía haber una mente brillante. Las circunstancias de su partida son misteriosas. Se sabe que pasó la navidad de 1937 en la cárcel y que, probablemente, fue expulsado del país por las autoridades. Su tormento, no obstante, se quedó girando para siempre en el vórtice del único día que transcurre en Bajo el volcán: 2 de noviembre de 1938. El fantasma borracho de su altísimo espíritu se quedó acá, mirando eternamente los volcanes.

Se reclinó en la silla. En el horizonte, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, aquella imagen del matrimonio perfecto, se alzaban ahora, claros y hermosos, bajo un cielo matutino de pureza casi íntegra. Lejos, por encima de su cabeza, algunas nubes blancas perseguían ágiles a una luna pálida y jorobada. Bebe toda la mañana, le decían, bebe todo el día. ¡Esto es vivir! También, a enorme altura, advirtió que algunos zopilotes, más gráciles que las águilas, aguardaban flotando en lo alto como los papeles quemados que se escapan de una hoguera y a los que pronto se ve volar, meciéndose, hacia arriba.