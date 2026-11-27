En la conclusión de Las palabras y las cosas de Michel Foucault se halla una profecía, acasola única que un autor tan poco dado al golpe de efecto haya escrito en toda su carrera:

El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizás también su próximo fin. Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si, por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo hizo, a fines del XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena.

Quizás nunca se arrepintió lo suficiente de aquel esbozo, pues tuvo que matizar, corregir y casi retractarse en una docena de entrevistas durante algún tiempo. Insistía en que aquello que ya desaparecía era en realidad la episteme moderna nacida en el siglo XVIII, que sugería la posibilidad de comprender al individuo en forma total y verificable; y con el desvanecimiento de ese modo de conocimiento, desaparecía el hombre tal como lo había concebido el humanismo. La biología, la psicología y sobre todo la lingüística, ciencia que tanto le gustaba, comenzaban a mostrar otras posibilidades de conocer al hombre de manera no estrictamente fenomenológica. Y al subrayar una relación estrecha entre lingüística y matemáticas, sospechaba que las matemáticas y las ciencias humanas no compartían “la misma estructura”. Con la IA el fin del hombre es prácticamente un hecho, no en el sentido de la extinción de la especie, aunque sus creadores no dudan en sugerirlo como una posibilidad, sino tal como lo previó Foucault. La episteme se ha roto.

No sin cierta ironía, el Diccionario Cambridge eligió human como la palabra del año porque comienza a utilizarse en frases como human-made, human-author, y hasta humanwashing para referirse a los intentos de hacer pasar productos elaborados con IA como si fueran hechos por humanos. Es imposible entender ya nuestro quehacer y nuestras diversiones, sin su uso cotidiano. Piense usted en lo que ha pasado en el mundo de la literatura en meses recientes.

CON LA IA EL FINDEL HOMBRE ES PRÁCTICAMENTE UN HECHO, NO EN EL SENTIDO DE LA EXTINCIÓN DE LA ESPECIE, SINO TAL COMO LO PREVIÓ FOUCAULT. LA EPISTEME SE HA ROTO

Se han hecho públicos los escándalos sobre novelas escritas con IA que ganan premios internacionales; autores que con cándido cinismo admiten usarla sólo un poco, y otros que más abiertamente, como la Nobel de Literatura Olga Tokarczuk, gustan preguntarle de vez en cuando “Cariño, ¿cómo podríamos desarrollar esto en forma magistral?” Lo cierto es que ya nada de eso importa. La literatura pertenece a la categoría mental del humanismo, justo ése que está siendo desmantelado por obsoleto, de modo que incluso si hubiera autores estupendos (los hay y los habrá) escribiendo obras maravillosas (seguro que sucede en este mismo momento), le estarían hablando a un individuo que ya no las entiende, no las quiere y pronto no existirá. En ese sentido, la posición actual de la literatura me recuerda a la célebre frase de Lacan sobre el amor: es ofrecer lo que no se tiene a quien no lo quiere.

Y no me refiero a los hechos, ya comprobados, de la disminución en la comprensión lectora; tampoco al reciente grito en el cielo porque a los alumnos ¡de prepa! se les deje leer Pedro Páramo; tampoco al decrecimiento sustantivo de la atención en adultos, ni a la aparición de conceptos como civilización posliteraria o los nuevos Dark Ages como los llama James Marriott… todo ello no es sino el síntoma de un cambio mayor, justo el que señalaba Foucault: el de la muerte del hombre.

Este deceso se verifica en estos aspectos: hemos perdido para siempre el excepcionalismo cognitivo. El hombre asumía que lo mismo para escribir poesía que para resolver problemas complejos o crear nuevas ideas, era necesario un circuito biológico arropado por un conocimiento existencial, es decir, experiencias vividas. Hoy sistemas sin esa experiencia y sin formar parte de una suma de nervios y neuronas pueden resolver con rapidez y eficiencia esos mismos problemas.

Por otro lado, gran parte de la construcción moderna del individuo se sostenía sobre lo que sabía hacer, sobre lo que conocía y le había tomado años de experiencia lograr, lo mismo ensamblar un auto que crear una sinfonía; las máquinas pueden reproducir habilidades que tomaban años dominar. El orgullo del trabajo realizado, la satisfacción al aprender algo nuevo como tocar un instrumento, se vuelve nada cuando una máquina puede reproducirlo de inmediato.

Y finalmente, hasta hace relativamente poco tiempo, nuestros únicos interlocutores eran los seres vivos, empatizábamos con los animales de compañía, con la naturaleza que parecía adaptarse o provocar estados de ánimo como creían los románticos, y desde luego con las personas. Hoy una máquina sin sentimientos, sin traumas ni parentescos, sin complejos de Edipo ni daddy issues, sin conciencia de clase ni de nacionalidad —ideas que nos hacían sentir comprometidos, orgullosos o marginados—, sin conocimiento de lo frío o caliente, de lo sensual o áspero, puede mantener una conversación con nosotros al punto de que la gente ha desarrollado sentimientos afectivos hacia su IA, o bien se ha animado a abandonar a su familia y su lugar de nacimiento para encontrarse con una mujer u hombre con quien habían estado chateando y quien resulta ser un avatar. Son noticias de todos los días.

NO ME DECANTO POR EL APOCALIPSIS ni por la extinción —a pesar de que me gusta mucho la idea—, sino por el shock ontológico: el momento en que ninguna de las herramientas que solíamos utilizar para explicarnos a nosotros mismos y a los demás sea efectiva, el momento en que ningún sentido de probabilidad mensurable con el cual solíamos comprender la existencia tenga sentido ni aplicación.

La literatura, la antropología, la ética suponen conceptos e ideas sobre las que se estaba de acuerdo —de manera artificial, si se quiere, porque nos educaban con ellas—, incluso refutarlas era parte del juego. Hoy ese piso conceptual está roto, es imposible actuar sobre él, aunque lo sigamos haciendo sólo por inercia “como la lagartija a la que cortan el rabo / y el rabo salta separado del cuerpo” (Tabaquería, Pessoa / Paz).

En una entrevista concedida poco antes de morir, Foucault señalaba que el declive comenzó “con Nietzsche cuando éste mostró que la muerte de Dios no era la aparición sino la desaparición del hombre, que el hombre y Dios tenían extrañas relaciones de parentesco, que eran a la vez hermanos gemelos y padre e hijo, uno del otro, y que, al estar muerto Dios, el hombre no podía no desaparecer al mismo tiempo, dejando tras él a un gnomo horroroso.” El gnomo está a cargo, no sabe a dónde va y no sabe lo que hace, pero lo hace con IA.