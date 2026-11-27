Mi historia personal con Manic Street Preachers, una de mis tres bandas favoritas de todos los tiempos, sufría de un colosal hueco que pude saldar el domingo pasado. Por fin pude conocerlos. Y la experiencia fue tan intensa que todavía sigo flotando.

Salí huyendo de Morelia con una resaca criminal de charanda y el estómago hecho pedazos. No sabía lo que iba a suceder. Si se presentaría la oportunidad. No tenía nada planeado. Lo único que hice fue encomendarme al Dios de los cronistas y que pasara lo que el destino en su caprichoso devenir dispusiera.

El domingo se venía potente. El cartelazo prometía una de las jornadas más sensacionales en la historia del Corona Capital. The Black Crowes, Johnny Marr, Tricky, The XX y The Strokes. Pero antes, para abrir garganta, en el escenario Doritos los Manic Street Preachers. La banda de mis amores.

Es curioso, pensé que a dos años de cumplir 50, y después de dos divorcios, varias relaciones tóxicas, criar una hija, mucho alcohol y drogas, un amago de sobredosis y varios premios nacionales, ya nada me podría afectar. Sin embargo, descubrí que todavía algo me puede poner muy nervioso. Al grado de temblar sin control. Bueno, al menos sé que sigo vivo.

En estos días posteriores he rememorado la escena una y otra vez. Y si no hubiera estado tan nervioso, les habría dicho lo inspirador que ha sido su música en mi escritura, les habría regalado La Biblia Vaquera, en su traducción al inglés, y les habría pedido tomarme una foto con ellos. De hecho, la idea del libro surgió de The Holy Bible. Pero, todo ocurrió tan rápido que no lo podía procesar. Sí hay un par de fotos, que me tomó la Contadora del Rock mientras James Dean Bradfield me daba la mano.

¿Qué hizo que el encuentro fuera tan especial? La calidez humana de los Manics. Llegué por mi acreditación y me lancé a la parte trasera del Doritos. En la entrada chequé el listado y bingo, mi pulsera estaba entre las afortunadas. Así que me colé al backstage. Faltaban pocos minutos para que arrancara el show. Eran las 5:08 y todo estaba demasiado silencioso. Incluso pensé que ya estaba arriba del escenario. Esperando la hora para salir. Pero entonces apareció la camioneta. Supe que eran ellos.

THE HOLY BIBLE FUE VOTADO COMO EL SEGUNDO MEJOR DISCO DEL ROCK INGLÉS, SÓLO DETRÁS DE THE WALL

DESPUÉS DE DAR UNA VUELTA para estacionarse, la camioneta se detuvo frente a mí. La banda descendió para dirigirse al escenario. Una güera que venía con ellos me dijo que nada de autógrafos. Pero no me amilané, le dije a James que por favor me firmara mi disco y los tres músicos se detuvieron para platicar conmigo. Sin asomo de mamonería, sin poses, sin desplantes. ¿Sabes qué es lo que significa que Nicky Wire te ponga atención y te mire a los ojos mientras hablas? Se siente como que ha valido la pena vivir cada puto minuto de esta vida. Incluso Sean Moore, cuya seriedad es bastante reconocida, se portó poquísima madre.

Era la primera vez que los Manics tocaban en México. Era una tarde especial. Una morra puso en sus historias un videíto de la presentación agradeciendo al Corona Capital. Y pues sí, gracias Corona Capital por hacerlo posible. Por traernos a los Manic Street Preachers. Como decía, era su primera vez en nuestro país y ahí estaba yo, hablando con ellos. A veces la pasa uno duro conociendo a sus ídolos, pero no en esta ocasión. La simpleza, la sencillez de estos muchachos te desarma. Te dobla y te anonada.

Lo que sí no olvidé hacer fue mostrarles mi tatuaje. Tengo el nombre de la banda en el antebrazo derecho. Y entonces le dije a James que vivo en Coahuila, y para que se ubicara, que debajo de Texas también escuchamos a los Manic Street Preachers. Y entonces hizo algo que de verdad no me esperaba. Me preguntó mi nombre. Y lo hizo de una manera que mostraba un interés genuino. Y por poco me desmayo. Guau, la personalidad de los tres refleja en verdad el espíritu de la banda. Y el tiempo se detuvo muy cabrón. Porque faltaba nada para que salieran al escenario. Pero se cristalizó el momento muy cabrón. Y no me carrerearon, no salieron corriendo. Con toda la calma del mundo interactuaron conmigo, un fan que los ama.

Fue James el primero en extenderme la mano. Con un gusto auténtico. Y luego Niky Wire y Sean Moore. Había algo ahí, como si nos conociéramos de toda la vida. Y de hecho así es. Desde el 92 que escuché por primera vez Generation Terrorists, los conozco. Me han acompañado a lo largo de todos estos años. En mis días felices y en mis días tristes. Entonces vino el momento de la despedida. Tenía una misión que cumplir. Y luego sucedió otra cosa mágica. Mientras caminábamos hacia la salida del backstage y mientras ellos caminaban hacia las escaleras del escenario, James volteó hacia nosotros sin dejar de caminar. Como hace uno a veces con un amigo o una novia. Y me volví a derretir.

LA VERDAD ESPERABA QUE HUBIERA menos público. Manics es una banda que en Europa llena estadios, pero en este lado del continente no ha sido muy popular. Es muy de culto. Y sus fans somos muy leales. Y de repente vi a una, luego a dos, tres personas con playeras de la banda. Salieron al escenario y sonaron increíble. Muy pulcros. Y muy finos, como son los Manic Street Preachers. Apoyados por dos músicos de soporte, un guitarro y un tecladista.

Me dio un montón de gusto que se haya congregado gente, porque eso me da esperanza de que regresen. Y que conquisten a más fans mexas. Porque se lo merecen. The Holy Bible fue votado como el segundo mejor disco del rock inglés, sólo detrás de The Wall por una encuesta realizada por New Musical Express. Eso no es poca cosa. Y todavía para hacer la noche más inolvidable, tocaron dos rolas que casi no interpretan en vivo, pero que incluyeron en esta gira. Una que me encanta a muerte: “No Surface All Feeling”. Y la otra, “Die in the Summertime”, de los Manic que más me gustan, los más oscuros, los más punketos. Rolas que no escuché cuando los vi en San Diego y luego en Los Ángeles. Allá fue puro pop, que también es supremo.

James no dejó de mencionar al gran Richey James Edwards. Que a pesar de todos estos años desaparecido, sigue presente en nuestros corazones. Estoy seguro que le habría encantado México.

Los Manic cerraron con “If You Tolerate This Your Children Will Be Next”.

Y lloré. Por supuesto que lloré.

Y todavía sigo sin podérmela creer.