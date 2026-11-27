El pasado 23 de octubre Patti Smith recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes por su larga trayectoria literaria y musical. Patricia Lee Smith, la mayor de cuatro hermanos de una familia americana no muy acomodada, fue una soñadora nata; sin darse bien cuenta, desde muy pequeña ya era un espíritu que añoraba la libre expresión de su imaginación. “Nací un lunes, en el lado norte de Chicago, durante la gran tormenta de nieve de 1946. Llegué un día demasiado pronto”, escribe en su libro Just Kids, refiriéndose a que nació el 30 de diciembre y los hospitales de la época solían ofrecer premios y electrodomésticos a los primeros bebés nacidos en el Año Nuevo.

Buscando algo de estabilidad, la familia se mudó de su natal Chicago a Filadelfia y, más tarde, se estableció definitivamente en un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Patti creció en un país marcado por la Guerra Fría y el Macartismo, cuando las expectativas sociales determinaban caminos rígidos y tradicionales, donde el hombre era el sostén de la familia y el rol de la mujer se centraba principalmente en la crianza de los hijos y el hogar.

Tras terminar el bachillerato, Patti comenzó su formación como profesora de arte, pero quedó embarazada a los diecinueve años. Tras un parto difícil, dio a luz a una niña que, con profunda tristeza, entregó en adopción.

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Mi hija nació el día del aniversario del bombardeo de Guernica. Recuerdo que pensé en el cuadro: una madre que llora mientras sostiene a su hijo muerto. Aunque mis brazos quedarían vacíos y yo lloraba, mi hija viviría, estaba sana y recibiría buenos cuidados. Confiaba en ello y lo creía con todo mi corazón.

Esta pérdida marcó una ruptura, que la llevó a reconsiderar lo que ella quería del mundo y lo que el mundo esperaba de ella. A esa pérdida se fueron añadiendo muchas otras, de amigos víctimas del SIDA, sobredosis o suicidio; incluyendo a su hermano que murió de un derrame cerebral, su esposo, que con sólo 45 años, perdió la vida por un ataque masivo al corazón y su eterno amigo Robert Mapplethorpe, que murió a los 42 años en 1989. Muerte tras muerte, Patti vuelve a confirmar que, la única opción para la vida, es la resiliencia, la lucha y la resistencia.

Para mí, en lo que respecta al rock and roll, los primeros años setenta fueron una época muy difícil. Perdimos figuras de gran peso —Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin— y, por otro lado, artistas como Bob Dylan o incluso los Rolling Stones —en quienes confiábamos— optaron por retirarse temporalmente o reorganizarse.

Imaginemos a una chica de veintitantos años con un deseo profundo de ser artista, de escribir y hacer música dentro de la escena neoyorquina de finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, cuando la experimentación con el género y la sexualidad estaban en auge y eran, además, la mayor causa de censura. La música no actuaba aisladamente: la poesía, el cine, las artes y la literatura estaban poniendo en duda los valores tradicionales e hicieron tambalear a una sociedad anquilosada y temerosa. Bajo los ecos de Blake, Whitman y Rimbaud, Smith transforma el discurso supuestamente amoroso y familiar —definido por el american way of life— hacia un discurso explosivo de libertad sexual, de género y equidad.

En aquel entorno en que se estaban gestando movimientos que revolucionaron el rock como el progresivo y el punk, entre los más destacados, Patti encuentra un espacio para expresar la fuerza expresiva de la palabra articulada con la improvisación, el movimiento escénico y la música. Utiliza la disidencia como una forma de enunciación con un vigoroso contenido verbal: importa qué se dice, pero también importa cómo la voz altera su énfasis y significado. El Chelsea Hotel, refugio de escritores, artistas y músicos, ocupó un lugar destacado en ese recorrido. Smith y Mapplethorpe residieron en ese santuario de la contracultura desde finales de julio de 1969 hasta octubre de 1972.

GREGORY CORSO, ALLEN GINSBERG y William Burroughs asistieron a sus primeras presentaciones de poesía, mantuvieron una cercana amistad con ella y fueron reconocidos por la artista como sus grandes maestros. Jim Carroll y Gerard Malanga, que formaron parte clave de la escena contracultural de Nueva York y del círculo íntimo de Andy Warhol en The Factory, alentaron la difusión inicial de su obra poética.

GREGORY CORSO, ALLEN GINSBERG Y WILLIAM BURROUGHS ASISTIERON A SUS PRIMERAS PRESENTACIONES DE POESÍA, MANTUVIERON UNA CERCANA AMISTAD CON ELLA Y FUERON RECONOCIDOS POR LA ARTISTA COMO SUS GRANDES MAESTROS

Estas fueron las voces de una generación que luchó por la libertad de expresión y la libertad de género, pero también abrazó causas sociales como la injusticia, la pobreza y el racismo; lo increíble es que los jóvenes de hoy, a más de medio siglo de distancia, están recuperando aquellas rebeliones sesenteras como bandera de la defensa de casi esos mismos derechos. Mientras en Oviedo, en un evento organizado un par de días antes de la citada premiación de Smith, cientos de personas cantaron su emblemático himno “People Have the Power”, ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona estaban siendo el foco de intensas movilizaciones sociales y protestas masivas.

Pero estas movilizaciones no sólo se están gestando en España, estamos presenciando movimientos que están sacudiendo a diversos países: Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Alemania, Serbia. En Latinoamérica, Argentina, Chile, México, Colombia, y la lista sigue en aumento. Aunque en cada lugar los motivos y orígenes del descontento sean diferentes, estamos presenciando los síntomas del agotamiento del modelo global socioeconómico provocado por múltiples factores: desde la inflación post-pandemia, el encarecimiento de la vivienda, el aumento de la violencia, la guerra y la crisis climática; fenómenos que han dejado de ser efectos aislados, y se han convertido en un catalizador que está globalizando la indignación ciudadana en casi todo el mundo.

JESÚS MURIÓ POR LOS PECADOS de alguien... pero no los míos. El desprendimiento de una culpa que nos fue injustamente adjudicada es la primera muestra de libertad. Patti tomó el estribillo de Van Morrison y lo reconfiguró; siendo capaz de reinventar esa icónica canción en un himno de libertad social, política y religiosa. Pero es en Horses, su primer disco lanzado en 1975, donde Smith mostrará la sexualidad sin tapujos, entre inocente y andrógina; la fotografía de la portada del álbum, tomada por Mapplethorpe, la muestra con una camisa blanca de botones, una corbata negra estrecha y un saco echado sobre el hombro. Atuendo que se convertiría, con el paso de los años, en su sello personal, siempre simple, austero, sin maquillaje ni accesorios.

En 1996, varios años antes de la publicación de Just Kids, libro galardonado con el National Book Award, Patti publicó The Coral Sea, un poema en prosa estructurado en varias secciones y dedicado a Robert Mapplethorpe. En él describe, con un lenguaje exuberante y profundamente romántico, un viaje imaginario de M por el mar del Coral en busca de la Cruz del Sur, una famosa constelación del hemisferio sur. Fue publicado posteriormente como un álbum con el acompañamiento musical de Kevin Shields, grabado durante dos presentaciones en vivo del dúo.

Irónicamente, uno de sus mejores álbumes, Dream of Life —producido en 1988 en colaboración con su marido— donde combina un ritmo rockero con efervescencia punk y unos toques de pop, no llegó a ser un gran éxito comercial en su momento. Sin embargo, es el sencillo del disco, “People Have the Power”, el que ahora está dando testimonio de esa visión idealista que apuesta por la armonía frente a la discordia, el fascismo y la guerra.

La mística de la transgresión. Patti Smith y su llamado a la insurgencia ı Foto: Artsy

El título de este álbum es también el título de un documental dirigido por el fotógrafo y cineasta Steven Sebring, ganador del premio a la Excelencia en Cinematografía en el Festival de Cine de Sundance de 2008, rodado a lo largo de once años en diversas ubicaciones —incluidas Nueva York, Detroit, Nueva Jersey, Japón, Israel y Washington—. Se trata de un retrato íntimo y poético que explora sus raíces artísticas, su vida cotidiana, sus posturas políticas y su regreso a los escenarios tras una ausencia de varios años, después de importantes pérdidas personales —entre ellas, el fallecimiento de su esposo “Sonic” y de su hermano.

ENTRE ANÉCDOTAS, POEMAS Y REGISTROS de sus conciertos, el documental es un paseo por su historia y recuerdos, sus espacios íntimos, su cuarto, su escritorio y objetos personales; una taza, su máquina de escribir, una foto de Gandhi junto a Frida Kahlo. Imágenes de la obra de Diego Rivera, el Guernica de Picasso y referencias a Pollock, se entrelazan con las de jóvenes riendo, escenas de guerra y ciudades devastadas. Este activismo representa otra faceta de su espiritualidad, que se manifestó con especial fuerza durante la guerra de Irak, a la cual ella se opuso con vehemencia.

Soñaba, dentro de mi sueño, con algo luminoso y hermoso; mi sueño se interrumpió, pero su esencia permaneció cerca. Bajo la forma de valles resplandecientes, donde el aire puro se hacía sentir. Mis sentidos se abrieron de nuevo y desperté ante aquel clamor.

Patti Smith había visitado la Ciudad de México en múltiples ocasiones, pero nunca había dado un concierto hasta que visitó el Museo Anahuacalli y decidió hacer una presentación, justo ahí. Fue el 5 de mayo de 2012 en la explanada del museo, éramos no más de dos o tres mil personas, en una noche cálida yhúmeda; Patti abrazó el espacio como suyo y comenzó lamentando el que periodistas hubieran sido asesinados en Veracruz, y reclamó el derecho de una prensa libre, el derecho a la información y a la vida... nos encendió, y ese fue sólo el principio.

PATTI SMITH HABÍA VISITADO LA CIUDAD DE MÉXICO EN MÚLTIPLES OCASIONES, PERO NUNCA HABÍA DADO UN CONCIERTO HASTA QUE VISITÓ EL MUSEO ANAHUACALLI Y DECIDIÓ HACER UNA PRESENTACIÓN, JUSTO AHÍ

“Dancing Barefoot”, “Because the Night” y “People Have the Power” fueron algunas de las canciones que cantamos a coro con ella hasta el éxtasis completo; la noche culminó con una luna llena enorme que, tras una lluvia ligera que nos había empapado a todos, nos deslumbró como un mensaje condescendiente del mismísimo Tláloc. Y entonces, todos a gritos apuntamos: “Patti... look at the moon!”

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La situación actual me lleva a sentir una especie de déjà vu del 68, cuando aquellas movilizaciones que se gestaron en París, Praga, Tokio, Berkeley, Berlín y la Ciudad de México —que también tuvieron detonantes distintos— pero que al paso de los años nos revelaron un denominador común, como punto de inflexión, que fracturó el viejo orden político e inició la transición hacia una supuesta (o esperada) modernidad democrática y cultural. La pregunta sería si podemos considerar que el modelo de las protestas del 68 podría funcionar como una especie de espejo nostálgico para las inconformidades actuales del mundo, que sirviese como un ejemplo de acción para los movimientos contemporáneos, demostrando que la calle sigue siendo un espacio legítimo para disputar y cambiar el rumbo de la historia.

Las protestas parecen similares, las banderas de rebelión parecen ser las mismas, pero quizá la diferencia entre los movimientos sociales que se gestaron en los años sesenta y setenta, a los que estamos viendo ahora es que, hace medio siglo los jóvenes luchaban por alcanzar una utopía —en aquel entonces teníamos la esperanza de que sí era posible un mundo mejor, de un gobierno no represivo y una sociedad económicamente justa—, en cambio, hoy parece que los jóvenes gritan por la carencia de esa esperanza, protestan porla evidente imposibilidad, no de alcanzar una utopía, sino por la falta absoluta de ella.

Pero justamente la conciencia de la falta de esperanza es ya en sí una nueva esperanza. Estamos viendo al fin que esa generación de millennials, que había sido considerada como un grupo de jóvenes apáticos, pegados a las redes sociales, acríticos e hiperconsumistas, son en realidad la muestra de una fatiga crónica a la precariedad y la falta de oportunidades; pero pareciera que ya se están dando cuenta de que tienen el derecho a exigir y demandar lo que les prometieron y merecen.

“People Have the Power” es una sentencia tan definitiva que no dejará de ser la bandera de permanente resistencia y lucha por la justicia; y si los jóvenes hoy no reclaman a gritos el poder, lo van a perder.

Lecturas y sitios recomendados:

https://www.youtube.com/watch?v=eOgNLwRo3vM

Patti Smith: Dream of Life . Documental completo de Steven Sebring —muy baja resolución, pero vale la pena—.

https://www.pattismith.net/intro

Sitio oficial de Patti Smith

Just Kids

Memorias publicadas en 2010 por Harper Collins Publishers, que documenta su relación con el artista Robert Mapplethorpe.

Bread of Angels

Continuación de su registro autobiográfico publicado por Random House en 2025.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story

Película documental de Martin Scorsese. Aunque se centra en la gira de Bob Dylan en 1975, cuenta con la participación y el espíritu bohemio de Patti Smith en esa época dorada del rock estadunidense. Disponible actualmente en Netflix.

