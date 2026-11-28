La Fiscalía General de la República (FGR) anunció una reestructura de sus áreas encargadas de investigar la desaparición de personas, la construcción de dos centros médico-forenses federales y la apertura de módulos de atención en todo el país, en una jornada en la que autoridades federales reportaron la localización de más de 18 mil 500 personas.

Durante un encuentro en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con familias y colectivos de búsqueda, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que Sol Salgado Ambros asumirá el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición y Búsqueda.

Entre los cambios que contempla la institución figura el establecimiento de estrategias diferenciadas para investigar desapariciones recientes y aquellas que datan de años atrás, con una revisión integral de los expedientes y la actualización de los respectivos planes de trabajo, sin afectar los procesos ministeriales en curso.

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Como parte de las modificaciones en materia forense, informó sobre la incorporación de nuevas fuentes de información al Banco Nacional de Datos Forenses, la modernización de laboratorios de genética y el desarrollo de herramientas tecnológicas para ampliar las capacidades de identificación humana.

“La identificación de una persona tiene una trascendencia que va más allá del resultado pericial, representa la posibilidad de dar respuesta a una familia y contribuir a hacer efectivo su derecho a conocer el paradero de su ser querido”, sostuvo.

Otra de las medidas consiste en habilitar Módulos de Atención Social en las fiscalías federales de las 32 entidades, donde los familiares podrán recibir orientación y acompañamiento profesional sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.

Frente a los anuncios gubernamentales, los colectivos de búsqueda presentes insistieron en la necesidad de destinar mayores recursos a estas labores, obtener resultados concretos de las investigaciones y garantizar una atención integral de cada expediente.