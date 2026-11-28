El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reivindicó la cooperación con México en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, como muestra de los resultados que ofrece el trabajo conjunto entre las autoridades de ambos países para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

A través de una publicación en redes sociales, la agencia estadounidense destacó la participación de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con sede en San Diego, en las investigaciones que permitieron a las fuerzas militares mexicanas detener al presunto líder criminal en Guasave, Sinaloa, el pasado 21 de noviembre.

8 Miembros de los Beltrán Leyva fueron detenidos

“Este caso demuestra el impacto crucial de una colaboración sostenida entre las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera para combatir a las organizaciones criminales transnacionales”, expresó.

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La publicación coincidió con la controversia que se desató hace unos días por los canales de denuncia que habilitó la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y cuya difusión retomó este viernes su oficina regional en Los Ángeles, pese a la protesta diplomática del Gobierno mexicano.

Desde el 21 de noviembre, el Departamento de Justicia estadounidense reconoció que la captura de Meza Flores fue producto de un esfuerzo bilateral, en el que también participaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales bajo la coordinación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional.

Por su parte, en México, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el intercambio de inteligencia con Estados Unidos antecedió al despliegue que permitió la detención del presunto jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva, aliado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

El presunto narcotraficante permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, mientras enfrenta un proceso penal en México y una solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses.