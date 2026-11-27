D.H. LAWRENCE: HIJOS Y AMANTES ı Foto: Especial

D.H. LAWRENCE: HIJOS Y AMANTES

En su balcón de los Alpes bávaros concluye su Hijos y amantes. Al enviárselo a [el editor Edward] Garnett define su novela en estos términos: “La idea es ésta: Una mujer de carácter y culta se casa con un hombre de clase social inferior; su vida no le proporciona ninguna satisfacción personal. Ha amado a su marido apasionadamente, y los hijos nacidos de este amor se hallan rebosantes de vitalidad; a medida que crecen ella va amándolos, como se ama a los amantes; al primogénito primero, luego al pequeño. Sus hijos son impulsados en la vida por el amor que sienten hacia su madre, impulsados cada vez más lejos; pero cuando llegan a la pubertad no pueden desarraigarse, no pueden fundar otro hogar, porque su madre, la fuerza mayor de sus vidas, los retiene. Algo parecido le ocurrió a Goethe con su madre. Tan pronto como el adolescente se pone en contacto con el mundo se produce un desgarrón... Poco a poco la madre se apodera de él por completo, valiéndose de sus lazos de sangre; el hijo decide dejar su alma entre las manos de su madre, y lo mismo que su hermano mayor intenta buscar la pasión; la encuentra, pero casi inconscientemente la madre se da cuenta de lo que acaece y eso la mata. El hijo repudia a su amante y corre a cuidar de su madre moribunda. A la postre se encuentra despojado de todo, arrastrado hacia la muerte. Es un gran drama, y yo le digo que he escrito un gran libro.”

André Maurois, Mágicos y lógicos, II, trad. Emiliano Aguado, Editorial Apolo,1952.

***************************************

CONTRA LOS MANIFIESTOS

Para lanzar un manifiesto es necesario: A, B, C. Irritarse y aguzar las alas para conquistar y propagar muchos pequeños y grandes a, b, c, y afirmar, gritar, blasfemar, acomodar la prosa en forma de obviedad absoluta, irrefutable, probar el propio non plus ultra y sostener que la novedad se asemeja a la vida como la última aparición de una cocotte prueba la esencia de Dios. En efecto, su existencia ya fue demostrada por el acordeón, por el paisaje y por la palabra dulce. Imponer el propio A,B,C, es algo natural, y, por ello, deplorable. Pero todos lo hacen bajo la forma de cristal-bluff-madonna o de sistema monetario, de producto farmacéutico o de piernas desnudas invitantes a la primavera ardiente y estéril. El amor por lo nuevo es una cruz simpática que revela un amiquemeimportismo, signo sin causa, frágil y positivo. Pero también esta necesidad ha envejecido. Es necesario animar el arte con la suprema simplicidad: novedad. Se es humano y auténtico por diversión, se es impulsivo y vibrante para crucificar el aburrimiento. En las encrucijadas de las luces, vigilantes y atentas, espiando los años en el bosque. Yo escribo un manifiesto y no quiero nada y, sin embargo, digo algunas cosas y por principio estoy contra los manifiestos, como, por lo demás, también estoy contra los principios, decilitros para medir el valor moral de cada frase. Demasiado cómodo: la aproximación fue inventada por los impresionistas. Escribo este manifiesto para demostrar cómo se pueden llevar a cabo al mismo tiempo las acciones más contradictorias con un único y fresco aliento; estoy contra la acción y a favor de la contradicción continua, pero también estoy por la afirmación. No estoy ni por el pro ni por el contra y no quiero explicar a nadie por qué odio el sentido común.

Tristan Tzara, “Primer manifiesto dada”, Siete manifiestos Dada, trad. Huberto Haltter, Tusquets, 2013.

***************************************

LA CIUDAD SIN NOMBRE ı Foto: Especial

LA CIUDAD SIN NOMBRE

No diré el nombre ni la situación geográfica de la ciudad donde viví esta aventura: diré solamente que había ido a ella por amor. Pero no se entienda que fue alguna vicisitud amorosa lo que me llevó hasta allí. No: yo había ido a aquella ciudad por amor a ella.

Si enumerase aquí los datos que le habían hecho alcanzar tanto prestigio en mi imaginación, podría parecer mi inclinación hacia aquella ciudad cosa perversa o insana, pues, en realidad, lo que me atraía era su renombre de lugar de perdición. Y es el caso que entre los secretos designios que durante tanto tiempo estuve abrigando, no figuraba el de arrojarme en su torbellino para dejarme perder, ni tampoco el de pasar inconmovible por entre sus tentaciones. Era otra cosa lo que deseaba: quería ver, únicamente, contemplar algo que sabía que había de darse allí. Yo había intuido, no sé por qué, que entre sus arenas y escorias encontraría de pronto un residuo brillante, estaba seguro de que la floresta de pecado que la cubría podría ser de algún modo decantada; yo sabía que los vapores, los líquenes y salitres del mal, por su misma acumulación, llegarían a adquirir en ella una dureza pétrea, llegarían a cristalizar, dejando paso a la luz a través del propio ser de su impureza. Quería, en fin, descubrir su virtud, quería, no redimirla del pecado, sino encontrar en ella la redención del pecado mismo.

Rosa Chacel, “En la ciudad de las grandes pruebas”, Cuentos, Austral, 2024.

***************************************

LA UTOPÍA DE KAVAFIS ı Foto: Especial

LA UTOPÍA DE KAVAFIS

A diferencia de la serenidad y la naturalidad con que los hombres —mejor sería decir los adolescentes— se aman entre ellos en los poemas de Kavafis, y disfrutan del goce sexual con la buena conciencia de dioses paganos, para él esos amores debieron ser extremadamente difíciles y sobresaltados, impregnados a veces de temor y siempre de ilusiones que se frustraban. Lo genial de su poesía erótica es que aquellas experiencias, que debieron ser limitadas y vividas en la terrible tensión de quien en su vida pública guardaba siempre la apariencia de la respetabilidad y rehuía por todos los medios el escándalo, se transforman en una utopía: una manera suprema de vivir y de gozar, de romper los límites de la condición humana y acceder a una forma superior de existencia, de alcanzar una suerte de espiritualidad laica, en la que, a través del placer de los sentidos y de la percepción y disfrute de la belleza física, un ser humano llega, como los místicos en sus trances divinos, a la altura de los dioses, a ser también un dios.

Mario Vargas Llosa, “El alejandrino”, Konstandinos Kavafis. Poemas eróticos, Arquitrave, 2004.

***************************************

HEREJÍAS

El ocultista de fama mundial y heresiarca de la Colonia Roma era un hombre delgado y alto, blanco, pelo negro y rizado, bigote negro sobre labios delgados y cejas espesas sobre ojos oscuros hundidos en las cuencas. Su voz era clara, resuelta, pausada y convincente. Dijo que era originario del Medio Oriente, donde había sido iniciado en las grandes corrientes ocultistas y teosóficas por Helena Petrovna Blavatsky y Aleister Crowley. Se sentía un gran conocedor de las herejías del cristianismo. Fuimos a ver la película de Luis Buñuel, La Vía Láctea, donde el cineasta hace un recuento de las herejías cristianas, aunque la mayoría de las veces no se entiende cuáles son. Él, sin embargo, dijo que todas eran clarísimas. Dijo que Buñuel acató las historias del libro de Marcelino Menéndez y Pelayo, Heterodoxos españoles, pero nadie lo sabe de cierto. Éste escribió su libro para denunciar las herejías y éstas han quedado como grandes historias de la literatura fantástica.

Bruno Estañol, “El heresiarca de la Colonia Roma”,El ajedrecista de la Ciudadela, Cal y arena, 2013.

***************************************

UN ENCUENTRO INEVITABLE ı Foto: Jorge Antonio Montenegro Scalitti / Artelista

UN ENCUENTRO INEVITABLE

Un joven jardinero persa dice a su príncipe:

—¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahán.

El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la Muerte y le pregunta:

—Esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?

—No fue un gesto de amenaza —le responde— sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahán esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahán.

Jean Cocteau, “El gesto de la muerte”, Antología de la literatura fantástica, Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares (eds.), Debolsillo, 2017.