Para hablar de la obra de Arnaldo, me siento obligado a comenzar por su sonrisa. Esa breve modulación de su presencia que he encontrado, una y otra vez a lo largo de las décadas, en la mayor parte, si no es que en toda su obra tan cambiante. Y que encontré también al conocerlo, desde los años setentas, como una actitud a la vez ante su oficio y ante la vida.

No basta con decir que era un artista irreverente. Aunque era justamente el tiempo en el que las radiantes neo- vanguardias sesenteras mexicanas se vinculaban con las del mundo y rompían el hielo del nacionalismo oficial mexicanista. Pero no basta con colgarle la medalla de transgresor porque una buena parte de ese vanguardismo renovado corría el riesgo de convertirse en un nuevo conformismo. Y sucedió muchas veces entonces. Cada joven artista verdadero de aquella época tenía que encontrar sus antídotos. Y el de Arnaldo estuvo desde el comienzo en no creerse la seriedad de su transgresión sino cometerla de nuevo, errar incesantemente de certezas a dudas, de fijaciones a movimientos bruscos o sutiles. Sumergirse con todo el cuerpo en una manera creativa y luego tomar distancia de ella. Su antídoto era esa sonrisa que pasaba de una experimentación a otra sin la solemnidad de quienes creen tener razón. Contención del ego, ante los otros y ante uno mismo. “Nunca hay que casarse con un logro”, nos decía Arnaldo, a quienes entonces lo veíamos como un hermano mayor.

Ya llevaba el aura mítica de pertenecer a los protagonistas de la modernidad en el arte que una década antes lucharon por nuevos espacios y abrieron los ámbitos marginales, que son los que finalmente permanecerían en la historia de esa época. Desde un fugaz expresionismo abstracto hasta las escenografías para el inquietante montaje de Ionesco que hizo Alejandro Jodorowsky. Desde exposiciones individuales, con nombres significativos como Lo pequeño se multiplica y Dream Angel, en Washington, hasta las colectivas del Salón Independiente. Entre sus muchas colaboraciones en otras artes, se volvió legendario el momento en el que, ante la ausencia de recursos para diseñar vestuario en el proyecto coreográfico experimental semanal de Rocío Sagaón, Arnaldo decide pintar directamente los cuerpos y así, casi por azar, se hace practicante vanguardista del Body Painting. Por extensión, en vez deusar lienzos comienza una serie pintando sobre torsos de maniquís. Y las figuras curvilíneas se multiplicarían para siempre en sus cuadros. Resaltando, no un tema, sino una actitud erótica que renace de múltiples formas en series muy distintas.

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Como parte de los valores vanguardistas surge lo efímero como desplante ante lo solemne, ante el arte oficial de cartón piedra que se quería eterno. Arnaldo hizo murales efímeros en Guadalajara y años después en Hamburgo, con Carlos Aguirre. Hizo alebrijes para un desfile de Judas de cartón que luego se quemarían. Diseñó joyería con Víctor Fosado y conciertos ilustrados, con Mario Lavista y sus hermanos Amílcar y Arístides Coen. Un Prometeo con desnudos y otras provocaciones de libertad que desencadenaron escándalos y renuncias en Bellas Artes. Varias de sus series fueron hechas en respuesta a composiciones musicales de Mario Lavista y de John Cage. Junto con lo efímero, llegó la reputación delazar dirigido, con las mutaciones del I Ching como inspiración creativa que adoptaron todas las artes en esa época. La obra de Arnaldo no fue la excepción. Pintó partituras mutantes y arcoíris ondulantes para cada hexagrama chino.

Hacia pirámides, Arnaldo Coen. ı Foto: Especial

EN 1968 SE PUBLICÓ, en Ediciones ERA, el libro que marcaría el establecimiento de la nueva generación que había encontrado una fiel y aguda voz crítica en el escritor Juan García Ponce: Nueve pintores mexicanos. Arnaldo era el más joven de ellos. Vicente Rojo diseñó una portada en la que cada uno de los artistas puso su huella digital. La de Arnaldo, por cierto, es la única que muestra dos espirales que se abrazan, en vez de una sola. Transmite concentración y colaboración. Las dos caras fértiles de su obra posterior.

La idea de las huellas, según Rojo, es que Juan, que ya comenzaba a tener parálisis y presentó el libro en silla de ruedas, pudiera poner también su huella digital sobre los libros del público en vez de tener que escribir las firmas que le pidieran. “La pintura de Coen comunica de inmediato un ámbito ardiente, en continuo movimiento…”, afirma García Ponce. Lo identifica como un paisaje interior donde, gracias a la realidad de las formas y un manejo asombroso del color, es posible “ese proceso de creación, transformación, destrucción, creación que se convierte en alimento principal de la obra…”. Juan supo ver ya desde entonces una de las características que seguirían siendo esenciales en Coen. Y, por testimonio directo, sé cuánto Juan apreciaba y compartía el toque de humor ligero que las figuras pictóricas de Arnaldo mostraban en su diálogo con la obra de Klee, con algo de Tamayo y mucho de Soriano.

Su sonrisa no necesitaba como validación la burla del viejo mundo del arte oficial realista y abrazar ciegamente el nuevo, del que iba siendo protagonista, sino sonreír con distancia incluso ante sí mismo. No se trata de una carcajada, aunque también las haya ocasionalmente. Como aquella que lanzaba de felicidad actuando como extra en la famosa fiesta de la película Simón del desierto, de Luis Buñuel. Donde sale como un veinteañero que saca a bailar al demonio Silvia Pinal, el último ritmo de moda llamado, según ella, Carne Radioactiva. Un rock de los sesentas que toca el grupo The Sinners. En la misma fiesta baila también un jovencísimo Juan García Ponce, cuatro años antes de que le diagnosticaran la esclerosis en placas que lo postraría. La descripción de Arnaldo que hace Juan como creador de ámbitos hirvientes, en movimiento, remite en mi memoria al amor de Arnaldo por los bailes tropicales y su destreza en ellos. Y a ver en su obra una danza incesante. Su goce visible en aquella escena de Buñuel será con el tiempo su manera de vivir las diferentes escenas del mundo del arte en las que le tocará actuar, es decir, ser fiel a sí mismo.

Pero lo suyo en el arte finalmente no será ni siquiera risa, es una sonrisa, insisto. Esa frontera de los gestos del cuerpo donde el humor va dejando de serlo para convertirse en ironía. En ella no hay burla de las cosas risibles del mundo, sino exploración alegre de sus contradicciones, de sus falsas seguridades o pedanterías. La sonrisade Arnaldo siempre es cordial, nos invita a ser cómplices lúdicos de su experiencia creativa. Es decir, de su ex-perimentación. Recuerdo su voracidad por aprender viejas y nuevas técnicas como manera de abrirse vías de libertad. Métodos para librarse de lo que otros consideren inevitable. Experimentó con Arte-correo y con una variante propia del arte de “objetos encontrados” del surrealismo, en un proyecto llamado Sin saber que existías y sin poderte explicar. Planeó escultura urbana para la capital de Tanzania, para Tabasco y para Monterrey. Y emprendió un proyecto explorando una infinidad de posibilidades del cubo con la ayuda, de nuevo, del libro de las Mutaciones, el I Ching. Sus cubos parecían devorar muchas de las formas que surgieron en sus años anteriores integrando un mundo nuevo. Hizo paráfrasis sonrientes de símbolos patrios de México y de Estados Unidos en un despliegue de recursos del pop art. Arte irónico por excelencia que hace de los iconos un trizadero de símbolos. Nunca deja de hacer exploración de las posibilidades del espacio pictórico. Abriendo y cerrando, retomando y reinventando o haciendo surgir nuevas maneras de estar en su mundo, nuevas maneras de sonreír. Toda enumeración retrospectiva de una carrera tan variada es ilusoria y desordenada. Señalo destellos llenos de sentido más que una cronología que incluya todo.

HIZO PARÁFRASIS SONRIENTES DE SÍMBOLOS PATRIOS DE MÉXICO Y DE ESTADOS UNIDOS EN UN DESPLIEGUE DE RECURSOS DEL POP ART. ARTE IRÓNICO POR EXCELENCIA QUE HACE DE LOS ICONOS UN TRIZADERO DE SÍMBOLOS

Es significativo, por ejemplo, que, en una exposición destinada a confrontar el arte oficial, Arnaldo haya recurrido a un diálogo de formas con Klee, no a una interpelación directa de los oficialistas, como otros hicieron. Él le hablaba al de al lado para que entendiera el de enfrente. Respuesta creativa. También lo es que haya tenido la estrategia de dar nombre a sus cuadros tomando líneas de los poemas de Octavio Paz. Convierte así cada obra en un collage a nivel del título, haciendo que tengan otro sentido tanto el cuadro como el poema. Similar al placer de danzar con una nueva pareja. Es una afirmación estética y a la vez un escape de lo lineal y de lo llanamente intencional en el arte. A la sonrisa añade la belleza. Otra forma de sonreír.

Como una convergencia afortunada, Arnaldo fue invitado a ilustrar con tres serigrafías el último gran poema extenso de Octavio Paz, Carta de creencia. Donde Paz sintetiza poéticamente los varios años de exploración intelectual sobre el amor y el erotismo que expone en el libro La llama doble, y los convierte en una cantata, Arnaldo explora la belleza de cuerpos libres en el aire, geometrías mágicas que los contienen y los liberan, horizontes, atisbos de monu-mentos urbanos y movimiento, mucho movimiento detenido. Flotante como voces que se pronuncian rítmicamente, que cantan. Octavio llegó a verlo como escenografías posibles de momentos del poema. Un paraíso geométrico donde los cubos y las esferas crecen en vez de la vegetación primera. Alejados totalmente de registros realistas, bendecidos más bien por la luz y por el deseo.

ESAS TRES IMÁGENES en Carta de creencia parecen ahora depuraciones luminosas del universo desbordante y obscuro que Arnaldo agrupó bajo el título expansivo de “A la orilla del tiempo”. Una de las épocas muy sugerentes de su obra, donde la geometría del deseo está llena de monstruos, de peligros fuera de perspectiva, de colores tamizados por la noche salpicada de borraduras más que destellos. Algo terrorífico invade la belleza, la amenaza y, en ocasiones, la oprime. Del amor al horror y viceversa. Algo antiguo como fósiles que despiertan. Amonites de los que brotan moluscos inmensos. Y las formas geométricas gigantes rondando los cuerpos. La expresión “A la orilla del tiempo” es usada varias veces en poesía y filosofía como una invitación a la madurez, a observarlo todo más allá de los torbellinos y peligros de cada vida. Corresponde con uno de los momentos más obscuros del poema La estación violenta, donde Octavio Paz menciona el anhelo de “Detenerse un instante, detener mi sangre que va y viene, va y viene y no dice nada, […] un solo instante, sentado “a la orilla del tiempo”, borrar mi imagen del río que habla dormido y no dice nada y me lleva consigo, […] decir lo que dice el tiempo en duras palabras de piedra, en vanos ademanes de mar cubriendo mundos. A mitad del poema me sobrecoge siempre un gran desamparo, todo me abandona…”

Perspectivas sonrientes. Arnaldo Coen (1940-2026) ı Foto: Fomento Cultural Banamex

Para salir de ese afecto, la nueva sonrisa en la obra de Arnaldo Coen llega, como en otras ocasiones, volviéndose explorador y aprendiz de otros horizontes. En ese momento, retomando una experimentación que ya había comenzado años antes en su primera visita a la Batalla de San Romano, de Paolo Uccello.

Es interesante que tanto Arnaldo como otro joven de aquella generación, en sus viajes a Europa, se hayan obsesionado con dos maneras de entender la perspectiva. Toledo en el Museo del Hombre estudiando el arte de los aborígenes australianos y su uso de la perspectiva horizontal y cenital simultáneas, y Arnaldo, en la National Gallery de Londres, estudiando la asombrosa perspectiva en esos tres cuadros italianos del siglo XV. Aquella búsqueda se convierte desde el comienzo en una nueva alegría que llamará Versiones y perversiones.

La primera aplicación creativa en México de ese cuadro de Uccello fue hecha por el muralista Jean Charlot en la escalera del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Un mural sobre la Masacre en el templo Mayor o La conquista de Tenochtitlán, de 1923. La comparación nos permite apreciar los límites de la sujeción a una historia oficial, en el caso de Charlot, y la detonante libertad de la serie de Arnaldo, donde la historia y la mitología cruzan sus lanzas, y nuevos personajes habitan ese mundo de retos en perspectiva. A esa época pertenece la portada que Arnaldo Coen realizó especialmente para el número 13 de Artes de México, dedicado al Arte de la Suerte, en el que las figuras y los personajes de la lotería se salieron de su baraja ofreciéndonos el espectáculo del encuentro inesperado, y muchas veces poético, de las cosas dispares que habitan La noche del azar.

En uno de sus cuadros más sorprendentes, Reflejo de lo invisible, hay una exploración de ámbitos arquitectónicos, puertas de arco y escaleras interminables que hacen pensar a ratos en Xilitla. Interiores que son exteriores, mares y cielos continuos, navegaciones en veleros libres dentro de una burbuja, arcoíris que en realidad son círculos, nubes que semejan manchas de humedad. Al fondo, diminuta, una niña jugando al aro, a punto de salir del ámbito del cuadro. Ecos fugaces de Giorgio de Chirico. Salvo que Arnaldohace de la melancolía típica del italiano una ironía, es decir, lo contrario de lo que se ve. Pensar la escena con ironía nos salva de su amenazante solemnidad. Y la ironía, ya se sabe, es “la sonrisa de la inteligencia”.

Cuando a Arnaldo le ofrecieron un muro del edificio restaurado del Nacional Monte de Piedad, fue como si su Reflejo de lo invisible lo devorara y lo pusiera frente a las puertas y las escaleras que él había pintado años antes. Pero se volvió también la posibilidad de crear algo completamente distinto en lo que, sin embargo, estuviera presente de manera implícita, todo lo que ha pintado, explorado, dicho y por decir. Como si le cumplieran un deseo. Pintar, como bailando, ese instante tumultuoso en el que todo sólo puede convertirse en su equivalente: nada. Figuras geométricas como personajes de un escenario aparentemente vacío. En el que los colores inusitados, la materialidad, la luz, un brote diminuto como chisguete fértil o broma divina, una luna transparente que no lo es, una lluvia lejana que no moja, un punto de fuga que cambia levemente el color del cielo, un haz de líneas convergentes o divergentes, se manifiestan como esa realidad hirviente de la que hablaba Juan García Ponce al comienzo de la obra de Arnaldo. Lo veía como un colorista natural, capaz de concebir las más audaces combinaciones. Lo mismo podría decirse que logra en este mural con las más audaces combinaciones de colores, pero también de perspectivas y horizontes geométricos. Todo confluye. No solamente para que exista como obra mayor, autónoma, plácida e inquietante al mismo tiempo, sino porque, en el interior de ese mundo, de ese escenario ya sorprendente, “la vida bulle y se esfuerza por expresarse”.

CUANDO A ARNALDO LE OFRECIERON UN MURO DEL EDIFICIO RESTAURADO DEL NACIONAL MONTE DE PIEDAD, FUE COMO SI SU REFLEJO DE LO INVISIBLE LO DEVORARA Y LO PUSIERA FRENTE A LAS PUERTAS Y LAS ESCALERAS QUE ÉL HABÍA PINTADO AÑOS ANTES

Cuando veo las fotografías de Arnaldo firmando el mural con las dos sílabas que son ya parte de su cuerpo, lo veo sonreír con la misma actitud característica. Comencé con su sonrisa y acabo con ella, conjugada como composición implícita frente al más reciente mural de su invención, Mutua presencia de tiempos eternos.