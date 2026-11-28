La primera tormenta invernal de la temporada dejó, en las primeras horas de su paso por el país, a una persona fallecida, varios lesionados, inundaciones, nevadas y complicaciones viales, mientras que las autoridades de la Ciudad de México activaron alertas en todas las alcaldías ante el pronóstico de precipitaciones intensas durante la noche del viernes.

Ante las condiciones meteorológicas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población a atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), pues el fenómeno ocasionará un descenso de temperaturas en el centro del territorio nacional, con mínimas de hasta 10 grados bajo cero en las sierras de Chihuahua y Durango.

Mediante su cuenta oficial de X, la mandataria también advirtió sobre la posible caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, entidades donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró los mayores acumulados de lluvia la mañana de jueves y viernes.

10 Alcaldías en riesgo de inundaciones y posibles derrumbes

En Colima, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Erik González, informó que un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida sobre el Libramiento Sur, luego de que un conductor perdió el control de su auto al pasar por un encharcamiento, invadió el carril contrario e impactó una camioneta. “Es un efecto secundario de estas precipitaciones”, explicó el funcionario.

Las precipitaciones alcanzaron los 10 municipios colimenses, donde también hubo caída de árboles y postes de electricidad. Entre las localidades con afectaciones figuran los municipios de Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán y Comala.

Por su parte, los servicios de emergencia de Michoacán atendieron a una familia que sufrió un accidente sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, donde una camioneta chocó contra un tractocamión estacionado.

En Morelia y Uruapan las inundaciones alcanzaron vialidades y zonas habitacionales, con acumulaciones de agua de hasta un metro de altura en algunas colonias del segundo municipio. Los cuerpos de emergencia también rescataron a un automovilista que quedó varado.

Pobladores muestran que El Llano de las Papas, en Angangueo, Michoacán, se cubrió de blanco, ayer ı Foto: Cuartoscuro

Cinco comunidades serranas de Guanaceví, Durango, registraron nevadas desde la noche del jueves, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada. En las partes altas de la entidad hubo temperaturas de hasta nueve grados bajo cero. En la capital del país, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta roja para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde previó acumulados de lluvia de entre 50 y 70 milímetros hasta la tarde del sábado.

Para las otras 10 demarcaciones, la dependencia estableció el nivel naranja. El gobierno capitalino desplegó a 250 elementos como parte del operativo Tlaloque 2.0, con 300 equipos de bombeo y vigilancia preventiva sobre 52 puntos críticos de inundación.

Jalisco concentró las precipitaciones más abundantes del país durante las primeras 24 horas de la tormenta invernal, con acumulados cercanos a los 100 milímetros en la Sierra de Manantlán, seguido de Michoacán y Colima, donde las lluvias superaron los 80 milímetros, de acuerdo con el SMN. Para este sábado, Guerrero enfrentará las condiciones más adversas por el pronóstico de precipitaciones torrenciales, mientras que en Puebla y Oaxaca persistirá el riesgo de lluvias intensas