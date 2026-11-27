Fisiología del gusto, Jean Anthelme Brillat-Savarin
Fisiología del gusto (1825) es una obra del crítico francés Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826). Un texto al que se considera el primer tratado de gastronomía. Guillermo de la Mora
hace una nueva versión de los veinte consejos para comer y beber bien, que el autor escribió
a modo de aforismos. En un escrito de la época se destaca: “Las cenas ofrecidas por Brillat-Savarin en su casa de la Rue de Richelieu en París se hicieron famosas por su excelencia”