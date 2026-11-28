Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, en la inauguración de la FIL Guadalajara 40

En Guadalajara, Jalisco

“Como Gobierno y como mujer te acompañamos en el camino de la justicia que reclama tu valiente testimonio”, con este mensaje Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal expresó en su respaldo a la escritora Ximena Santaolalla.

Su muestra de solidaridad la expresó en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), días después de que Ximena Santaolalla hiciera público el nombre de su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, quien presuntamente abusó sexualmente de ella por nueve años, entre los cinco y los 14.

“Agradecemos el ejercicio de tu voz que ilumina zonas oscuras de abuso y de violencia”, dijo Claudia Curiel de Icaza, antes de dar por inaugurada la FIL de Guadalajara, en el Auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara.

“Creemos en el poder de la palabra, en el valor de quienes hacen del ejercicio literario un puente que nos permite acercarnos al pensamiento para movilizar nuestras conciencias. Saludamos el día de hoy a una de nuestras escritoras más reveladoras, Ximena Santaolalla”, comentó.

Al inaugurar la 40.ª @FILGuadalajara, refrendamos el compromiso del Gobierno de México con el acceso a la lectura como parte esencial del derecho a la cultura.



Que todas las personas, vivan donde vivan, puedan elegir qué leer y formarse un juicio propio es el propósito de una… pic.twitter.com/gm0GMLQckN — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) November 28, 2026

Su respaldo se sumó al de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se comunicó personalmente con la escritora para ofrecer el respaldo del Gobierno de México si su deseo es interponer una denuncia formal, según ha relatado Ximena Santaolalla.

La autora ha dicho en una entrevista con Carmen Aristegui, que lo más importante es atender las carpetas de investigación por delitos sexuales.

El caso de Ximena Santaolalla ha generado una ola de solidaridad hacia la autora, quien en una entrevista con El País reveló que su agresor fue Francisco Aguirre, quien fuera presidente de Grupo Radio Centro.

Algunos que han expresado su apoyo a la autora han sido los escritores Brenda Navarro y Alberto Ruy Sánchez, además de la cantante Sasha Sokol.

La escritora mexicana en una foto de archivo ı Foto: Especial

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