Aplazan hasta abril de 2027 audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos

Ovidio Guzmán era uno de los líderes de "Los Chapitos".

La Corte Federal del Distrito Norte de Illinois aplazó hasta abril de 2027 la próxima audiencia de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien permanece a la espera de una sentencia en Estados Unidos desde que se declaró culpable de cuatro delitos federales de narcotráfico.

La jueza Sharon Johnson Coleman canceló la comparecencia prevista para el próximo 7 de diciembre y fijó la audiencia para el 14 de abril de 2027 en el tribunal con sede en Chicago, por acuerdo entre los fiscales estadounidenses y los abogados del exintegrante de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de “El Chapo” que permanecen en libertad: Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El 11 de julio de 2025, Ovidio Guzmán admitió su responsabilidad en cuatro cargos por crimen organizado y tráfico de drogas. Según el Departamento de Justicia, el hijo de “El Chapo” reconoció haber supervisado la producción y tráfico de cocaína, heroína, fentanilo desde México hacia Estados Unidos junto a sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López, integrantes de “Los Chapitos”.

¿Cómo fue detenido Ovidio Guzmán?

Ovidio Guzmán fue detenido el 5 de enero de 2023 tras un operativo en un rancho de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa.

Tras ser capturado, “El Ratón” fue trasladado a la Ciudad de México y posteriormente ingresado al penal “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Meses después, el 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, al ser solicitado por las autoridades del país vecino por su presunta participación en el tráfico de drogas.

El 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue trasladado del Altiplano a EU. ı Foto: larazondemexico

Con información de César Huerta.

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