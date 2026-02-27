Va EU contra CDS; ofrece 10 mdd por capos de Tijuana

Estados Unidos anunció dos recompensas de cinco millones de dólares a quien dé información que conduzca a la captura de los hermanos René y Alfonso Arzate García, ligados a operaciones del Cártel de Sinaloa, a quienes Washington señala por controlar el narcotráfico en la ciudad de Tijuana desde hace 15 años.

“Siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo”, explicó el Departamento de Estado de EU a través de un comunicado.

El Dato: El administrador de la DEA, Terrance Cole, dijo que los hermanos Arzate García se encuentran entre los fugitivos buscados por la DEA por inundar a EU con drogas.

Los hermanos Arzate García fueron acusados ante un tribunal en el sur de California en 2014 y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro. Ambos son considerados “hiperviolentos”.

En otra nota de prensa, la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que “esta última acusación formal sigue a la histórica condena, en suelo estadounidense, del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael, El Mayo, Zambada. Es un avance clave en la campaña continua de este Departamento de Justicia para desmantelar definitivamente estos cárteles e impartir justicia estadounidense a sus cobardes líderes”.

“A los líderes del Cártel de Sinaloa que siguen prófugos: Escóndanse. Huyan. Luchen... La ilusión es que tienen una opción, pero la realidad es que pueden entregarse a la justicia o serán llevados ante ella”, agregó el fiscal federal para el Distrito Sur de California, Adam Gordon.

El Tip: Los cargos a ambos son narcoterrorismo, conducción de empresa criminal y apoyo a una organización terrorista extranjera.

Las autoridades estadounidenses describieron a René Arzate García, alias La Rana, como “un despiadado jefe del Cártel de Sinaloa, acusado de explotar los puertos de entrada estadounidenses para inundar nuestra nación con fentanilo, cocaína y metanfetamina”.

El administrador para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Terrance Cole, declaró que tanto La Rana, como su hermano, Alfonso Arzate, alias Aquiles, “se encuentran entre los fugitivos buscados por la DEA por estos presuntos delitos contra Estados Unidos” y agregó que “esta acusación formal sustitutiva subraya el papel de Arzate García, no sólo como agente del cártel, sino también como narcoterrorista que se aprovecha de las vulnerabilidades para inundar las comunidades con veneno, violencia y miedo”.

Desde la Oficina de Campo del FBI en San Diego, el agente especial interino a cargo, TJ Holland, expuso que “René Arzate García ha ascendido en las filas del Cártel de Sinaloa hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más violentos y prolíficos de la región”.

Y el agente especial de la Oficina de Campo de Investigación Criminal (CI) en Los Ángeles, Tyler Hatcher, comentó que “René Arzate García y sus cómplices presuntamente blanquearon millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante complejas transacciones internacionales”, diseñadas para ocultar el origen y la propiedad de los fondos ilícitos.

En una conferencia de prensa en California, las autoridades estadounidenses mostraron fotografías recolectadas durante la investigación que ilustran el alcance de las actividades criminales de los hermanos Arzate García.

Entre ellas, armas de alto calibre de grado militar y drogas incautadas en una vivienda en San Diego; publicaciones en redes sociales celebrando su liderazgo; combatientes paramilitares con chalecos antibalas y rifles AK-47 y capturas de video que muestran el uso de drones equipados con explosivos para entrenamiento.

La Fiscalía sostuvo que La Rana “administra además una sofisticada red de lavado de dinero que utiliza criptomonedas, casas de cambio y negocios para ocultar las ganancias ilícitas”.

Los documentos citados indican que, “pese a saber que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera designada, continuó traficando grandes cantidades de droga en su nombre, proporcionándoles dinero, armas y personal”.

Las autoridades estadounidenses indicaron que René Arzate también ha sido “un actor clave en el conflicto interno entre facciones del cártel, aportando combatientes, armas y recursos financieros, y aprovechando ese conflicto para expandir su control territorial en Baja California”, en referencia a la pugna entre Los Chapitos y Los Mayitos, que se desencadenó ante el secuestro de Ismael, El Mayo, Zambada, quien fue llevado ilegalmente a EU.