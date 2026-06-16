INACIPE celebra 50 años con estampilla conmemorativa de Correos de México

El 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) llegó al correo nacional con una estampilla especial del Servicio Postal Mexicano. El acto de primer día de emisión se realizó en el Parque Nacional de la Justicia, sede de la Fiscalía General de la República (FGR), ante autoridades federales, representantes académicos e integrantes de la comunidad del instituto.

Al acto acudieron Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República y presidenta de la Junta de Gobierno del INACIPE; Violeta Abreu González, directora general de Correos de México, y Jorge Nader Kuri, rector del instituto, además de funcionarios federales, personal académico, investigadores, estudiantes y servidores públicos de la FGR.

Durante su intervención, Godoy Ramos destacó que la estampilla representa un reconocimiento público a medio siglo de trabajo académico, científico, técnico y humanista del INACIPE. “Un timbre parece pequeño, lo es en el tamaño y en el costo, siete pesos, pero en realidad contiene una idea poderosa”, dijo la fiscal general, al referirse al alcance simbólico de la pieza postal.

Godoy Ramos afirmó que el INACIPE ha acompañado la evolución del sistema de justicia penal y lo describió como escuela, centro de investigación, espacio de pensamiento crítico y semillero de servidoras y servidores públicos.

EI INACIPE celebra su 50 Aniversario y en esta cápsula, tenemos el honor de escuchar a la Fiscal General de Justicia de la CDMX, la Mtra. Bertha María Alcalde, quien dedicó unas palabras para felicitar a nuestro Instituto por todos estos años de trayectoria. pic.twitter.com/rXgGcyRDTI — INACIPE (@INACIPE) June 16, 2026

La titular de la FGR señaló que la procuración de justicia debe mantener un sentido humanista, y que “no se puede medir únicamente en procedimientos o expedientes, debe reflejarse en la capacidad del Estado para atender a las víctimas, combatir la impunidad y garantizar la seguridad y la dignidad de las personas”.

Bajo esa línea, la fiscal general consideró al instituto un aliado estratégico para formar profesionales con rigor técnico, sensibilidad social, conocimiento especializado, compromiso ético y vocación de servicio público. “Detrás de cada investigación existen víctimas que demandan verdad, familias que esperan justicia y comunidades que reclaman confianza en sus instituciones”, expresó Godoy Ramos.

Con una emisión de 300 mil piezas, el timbre llevará la imagen del INACIPE a distintos puntos del país y también a 191 naciones con sistemas públicos de correos, de acuerdo con lo expuesto por Abreu González.

Nader Kuri afirmó que la conmemoración no representa solo un acto protocolario, sino el reconocimiento a cinco décadas de trabajo académico, científico y público. “No es una ceremonia cualquiera”, dijo ante la comunidad del instituto.

Para celebrar el 50 aniversario del @INACIPE, la Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_ , la Titular de #CorreosDeMéxico, Violeta Abreu y el Rector @JorgeNaderK, pusieron en circulación 300 mil timbres que reconocen públicamente la actividad e historia del Instituto. pic.twitter.com/IcXmNoC3Rg — Correos de México (@CorreosdeMexico) June 16, 2026

Para el rector, la estampilla resume el papel del INACIPE en la formación de especialistas vinculados con la procuración de justicia. “En 40 por 24 milímetros cabe hoy medio siglo de docencia, investigación, servicio público, ciencia, vocación y compromiso con México”.

Nader Kuri sostuvo que el instituto ha formado agentes del Ministerio Público, policías, analistas, peritos y facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias. También planteó que su tarea principal se relaciona con la preparación técnica y ética frente a la impunidad.

“Sin ética, la técnica puede convertirse en un instrumento del delito”, expresó el rector, al señalar que México requiere operadores más capacitados, servidores públicos responsables y profesionales con compromiso hacia la verdad.

Abreu González indicó que la emisión postal reconoce a una institución con papel activo en la construcción de justicia y en el estudio del derecho penal. Recordó que Correos de México ha acompañado desde hace 170 años celebraciones vinculadas con el patrimonio nacional mediante la filatelia.

“Nos honra que el 50 aniversario del INACIPE forme parte de nuestro acervo filatélico”, señaló la funcionaria. Abreu añadió que el timbre, el sobre conmemorativo y la hoja filatélica buscan dejar registro permanente de la trayectoria del instituto.

Hacia el cierre del acto, la fiscal general reconoció al Servicio Postal Mexicano por preservar una tradición con valor cultural y público. También afirmó que, con la recuperación de Correos de México, sus oficinas comunican a comunidades rurales y sectores alejados.

Después de los mensajes, Godoy Ramos y Abreu González realizaron el sellado de la primera carpeta. Nader Kuri y la directora de Correos de México colocaron el sello de primer día en una segunda carpeta, como parte del protocolo de cancelación de la estampilla por el aniversario del INACIPE.

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LMCT