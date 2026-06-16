Nuevo movimiento en el Gobierno de Sheinbaum: Carlos Torres sale de Presidencia y llega a Nafin

Un nuevo cambio se dio al interior del Gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta semana con la salida de Carlos Torres Rosas de la Oficina de la Presidencia de la República.

El ahora exsecretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar anunció el fin de su encargo dentro del Poder Ejecutivo y ahora asumirá la titularidad de Nacional Financiera y, en consecuencia, del Banco de desarrollo mexicano.

En sus cuentas oficiales, agradeció a la mandataria federal por la invitación a contribuir en los trabajos prioritarios para México.

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“Concluyo una etapa en la Oficina de la Presidencia de la República, donde tuve la oportunidad de contribuir a los proyectos prioritarios de nuestro país”, dijo.

Concluyo una etapa en la Oficina de la Presidencia de la República, donde tuve la oportunidad de contribuir a los proyectos prioritarios de nuestro país.



Hoy inicio un nuevo encargo al frente de @NafinOficial y @bancomext, con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo… pic.twitter.com/o9k3q4mOnG — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) June 16, 2026

En cuanto al nuevo encargo, dijo que está comprometido con mantener las labores en beneficio del desarrollo nacional y el bienestar para la población.

Carlos Torres Rosas ha estado ligado a los programas sociales desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante ese periodo se desempeñó como coordinador general de Programas para el Desarrollo, cargo desde el que supervisó la operación de diversas políticas de bienestar en todo el país.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, Torres Rosas se incorporó a la Oficina de la Presidencia como secretario técnico del Gabinete y mantuvo la coordinación general de Programas para el Bienestar, consolidándose como uno de los funcionarios más cercanos a la estrategia social del Gobierno federal.

Ahora, al frente de Nacional Financiera, asumirá la responsabilidad de encabezar una de las principales instituciones de banca de desarrollo del país.

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MSL