Sheinbaum anuncia que propondrá a Roberto Lazzeri como Embajador de México en EU tras salida de Moctezuma

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que propondrá a Roberto Lazzeri como Embajador de México en Estados Unidos.

“Le estamos proponiendo otro espacio a Esteban Moctezuma”, mencionó la Presidenta Claudia Sheinbaum este jueves en la conferencia en Palacio Nacional.

Roberto Lazzeri ha sido director de Nafin y Bancomext.

“Salió, trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como Embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si en Estados Unidos aceptan este proceso”, confirmó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum dijo que decidió proponer a Claudia Sheinbaumi debido a su experiencia en Nafin y ante el panorama comercial que permea actualmente en las relaciones con Estados Unidos.

“Él trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda. Lo nombré en Nacional Financiera (Nafin) y en muy poco tiempo transformó Nacional Financianciera.

“Se están abriendo mayor número de créditos y un fondo especial para la promoción de la innovación tecnológica, y pues hoy el tema principal con Estados Unidos pues es el tema comercial. Además de toda la relación histórica con Estados Unidos y de nuestros connacionales allá, entonces por eso”, Claudia Sheinbaum.

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FGR