Es aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el objetivo del Mundial Social es aprovechar la justa mundialista para fortalecer la actividad deportiva, por ello, en coordinación, las dependencias del Gobierno de México y las entidades construirán y rehabilitarán cerca de 4 mil 208 canchas en todo el país, las cuales pueden ser consultadas en la página https://www.mundialsocial.gob.mx/.

“Estamos a una semana del inicio del Mundial y la verdad es que se han hecho muchísimas actividades. De lo que nos interesa mucho a nosotros, además de apoyar a la Selección, que es que el Mundial no solamente sean los partidos que va a haber en México y ya se vaya, sino aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el futbol, desde los lugares más alejados hasta las grandes ciudades. Y que las actividades sociales que hemos hecho alrededor del futbol se queden. Y que las niñas y los niños desde distintos lugares del país sean las canteras de los equipos de futbol profesionales y de la Selección, mujeres y hombres”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, informó que para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 se aceleraron los procesos para permisos, emisión de visas para jugadores, árbitros, árbitras, directivos y directivas de FIFA, trámites de ingreso, implementación del Sistema Migratorio Biométrico que ya se aplica en 40 nacionalidades, se implementa el Plan Kukulcán para temas de seguridad, la Profeco supervisa la colocación de boletos de la FIFA, el INPI trabaja sobre derechos comerciales, además se donará la licencia a artesanos y artesanas para realizar productos conmemorativos de la justa deportiva.

Como parte del Mundial Social señaló que se tienen mil 326 murales en proceso y finalizados por parte de las dependencias del Gobierno de México, 4 mil 645 del Imjuve y mil 326 de los estados.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que, de las mil 200 canchas realizadas por esta dependencia: 799 son nuevas construcciones y 401 son espacios rehabilitados. Anunció que este sábado se entregarán 671, la siguiente semana 475 canchas y del 14 al 20 de junio, 49 canchas más.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que el Mundial Social ha sido una vía para continuar promoviendo la prevención y la salud en el país, por ello, se crearon las botargas “Muuk” que en maya quiere decir energía y “Toj Óol” relacionada a la salud ósea y al equilibrio entre la mente y el cuerpo. Se han desarrollado 3 mil 312 actividades de promoción de la salud en las que participaron más de 750 mil personas. Se realizaron: rutas de la desaceleración del sobrepeso y de la obesidad, actividades con atletas de Olimpiadas Especiales, torneos con campeones paralímpicos, deportistas adaptados y educadores físicos, torneos con trabajadoras y trabajadores de la Salud, torneos comunitarios, distintos tipos de cascaritas, competencias, caminata mundialista, desfile/carnaval de futbol, clases de futbol, dominadas y juegos de penaltis.

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, destacó que las escuelas se convirtieron en canchas de futbol con el Mundial Escolar que tuvo la participación de más de 1 millón 130 mil 134 estudiantes, lo que lo convierte en el evento escolar de futbol a mayor escala. Participaron 28 mil 621 escuelas con 92 mil 779 equipos en los cuatro niveles educativos: primaria y secundaria, con 675 mil 993 participantes en más de 25 mil escuelas; así como Media Superior con 444 mil 950 en 3 mil 68 preparatorias y de Educación Superior 9 mil 191 participantes en más de 300 universidades. Puntualizó que en este torneo las mujeres representaron el 43 por ciento de la participación nacional, con más de 490 mil niñas y jóvenes jugando futbol.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, informó que en la Copa Conade participaron 59 mil 253 atletas en 2 mil 963 equipos, además de que con este torneo arrancan las visorias con lo que los mejores talentos pasan a la Supercopa para ser parte de las fuerzas básicas y selecciones nacionales. Además, anunció que la Copa Escolar y la Copa Conade continuará como torneos permanentes en el país.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que en la Copa Futbol México, el primer Torneo Nacional de Futbol Robótico, se tuvieron 293 registros y 57 equipos seleccionados de 43 instituciones educativas y de investigación; la final será el 25 y 26 de junio. Asimismo se realizará el reto “Visión por computadora” de Inteligencia Artificial en la que los concursantes deberán analizar estadísticamente los videos de los partidos del Torneo de Futbol Robótico.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, agregó que se han rehabilitado 64 canchas para futbol en 39 municipios de 32 estados. También se realizaron tres torneos: 1. Femenil con la participación de 320 equipos con 3 mil 539 jugadoras. 2. Futbol sin correr en tres categorías plata de 50 a 59 años, Oro de 60 a 69 años y mixto, se inscribieron 2 mil 316 jugadoras y jugadores y 313 equipos. 3. Futbol T21 un torneo para personas con síndrome de down, participaron 148 jugadores y 26 equipos. Además, México fue la sede del Street Child World Cup a la que asistieron 28 delegaciones de 20 países y más de 300 jóvenes.

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, destacó que en coordinación con dependencias y estados se realiza vigilancia, verificación, capacitación, monitoreo de precios, campañas de difusión y atención en aeropuertos y estadios, para garantizar la protección de las personas consumidoras antes y durante esta justa deportiva. A la fecha se han realizado 488 visitas de verificación, 343 visitas de vigilancia, 31 mil 233 identificadores de precios colocados, 5 mil 700 decálogos distribuidos, 3 mil 412 asesorías por correo electrónico y se han impartido capacitaciones a nivel interno a 400 servidores públicos y se realiza monitoreo de precios de 274 mil artículos con “Quién es quién en los precios en el Mundial”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que se realiza una inversión de 400 mdp para atender áreas de servicio y patrimonio en 46 zonas arqueológicas, 15 museos y restauración de 12 juegos de pelota, con mejoras en la accesibilidad, señalética y salas de acervo. Además, del 10 al 17 de junio se extiende el horario de 11 museos hasta las 19 horas, se realizarán rutas de muralismo y se implementa un programa de exposiciones.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que se desarrolló junto a la Agencia de Transformación Digital una aplicación única en el mundo en la que se puede consultar información del mundial, servicios de ayuda y Conoce México, donde se tendrá acceso a 290 rutas de actividades para el aficionado, se implementarán los Kioscos “México ContiGO”, un Centro de Atención 24/7, el número 079 y el micrositio Mundo Maya donde podrán comprar boletos del Tren Maya y de Mexicana de Aviación, hoteles y hacer paquetes para su estadía.

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