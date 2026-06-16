Defensa se deslinda de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se deslinó del militar en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa que se entregó a las autoridades estadounidenses, luego de encontrarse en la lista de señalados por dicho gobierno, junto al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, de sostener vínculos con la delincuencia organizada.

El general secretario Ricardo Trevilla dijo que la dependencia no tiene ninguna opinión por omitir al respecto, ya que el asunto se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades norteamericanas.

“La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente a la Fiscalía General de la República u otras autoridades en Estados Unidos”, dijo.

Expuso que Mérida se retiró hace cuatro años y desde entonces ya no tiene ninguna relación con la Defensa, más que asuntos administrativos relacionados con su seguridad social.

🔴“La Defensa no tiene nada que opinar” y “no tiene relación laboral” con el general Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó a autoridades de EU tras ser acusado de colaborar con el crimen; así lo dice el secretario Ricardo Trevilla Trejo.

pic.twitter.com/FxfHobVLLn — Azucena Uresti (@azucenau) June 16, 2026

“El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, la única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos eh con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas por temas relacionados con el pago de sus haberes y de y de servicio médico para él y para su familia”, sostuvo.

Respecto a los señalamientos hechos por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, que responsabilizó a la Secretaría del nombramiento de Mérida, dijo que esto fue una “mala interpretación” de la mandataria estatal.

Explicó que los gobiernos estatales suelen perfil a la Defensa su apoyo sobre recomendaciones u opiniones sobre el desempeño profesional de los generales y eso fue lo que se dio en este caso.

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron en Arizona a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el pasado 11 de mayo, esto luego de la acusación de aquel país, en la que fue señalado junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad, por supuestamente operar en favor de la facción criminal de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT