Explota presunto coche bomba en Escuinapa, Sinaloa; autoridades despliegan operativo

Una explosión de un vehículo registrada durante la madrugada de este martes 9 de junio en la entrada principal de Escuinapa, Sinaloa, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno, si bien no se han registrado heridos o fallecidos.

De acuerdo con reportes de medios locales, el estallido ocurrió en las inmediaciones de la carretera libre de acceso al municipio y la zona cercana a la carretera México 15. Habitantes y comerciantes reportaron haber escuchado un fuerte estruendo que se percibió a varias cuadras de distancia.

🔴La explosión de un vehículo movilizó a cuerpos de emergencia en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.



El estallido se registró la mañana de este martes sobre la carretera libre que conecta con el acceso principal a la cabecera municipal.



La explosión sacudió estructuras,… pic.twitter.com/2qJiFwOIAi — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

De manera preliminar, autoridades informaron que el vehículo podría tratarse de un coche bomba. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de la explosión. El automóvil quedó destruido y especialistas realizaron inspecciones para determinar cómo ocurrió el incidente.

Tras el hecho, se estableció un perímetro de seguridad alrededor del área afectada para facilitar las investigaciones y evitar el acercamiento de civiles.

Hasta los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, aunque sí se reportaron daños materiales en inmuebles cercanos.

La #SSPSinaloa informa que, durante la madrugada de este 9 de junio, se registró un hecho de seguridad en el municipio de Escuinapa. Al acudir al lugar, el Grupo Interinstitucional localizó un vehículo siniestrado y daños en una tienda de conveniencia. Será la autoridad… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 9, 2026

Gobernadora interina encabeza reunión extraordinaria de mesa de seguridad

La explosión ocurrió en medio de una jornada de atención a hechos violentos registrados en el municipio. Ante la situación, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó una reunión extraordinaria de la mesa de seguridad junto con el alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental.

Durante el encuentro se acordó reforzar la vigilancia con elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Las autoridades señalaron que los operativos y filtros de revisión permanecerán activos en los accesos al municipio.

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, entrevistada por la prensa, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro.

Bonilla Valverde aseguró que continuarán trabajando para fortalecer la seguridad en Escuinapa y señaló que será la Secretaría de Seguridad Pública la instancia encargada de informar sobre la clasificación del hecho y los avances de la investigación.

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