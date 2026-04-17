Refuerzan la estrategia de seguridad en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad federal se reunió en Culiacán, Sinaloa, donde sostuvo un encuentro con académicos, empresarios y medios de comunicación, con el objetivo de revisar la estrategia oficial y recoger las demandas de sectores que enfrentan de forma directa el impacto de la inseguridad.

La reunión, que se realizó por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, contó con la presencia de los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; de Marina, Raymundo Pedro Morales; de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, así como de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera, y del gobernador Rubén Rocha Moya. El objetivo central fue evaluar avances y dar seguimiento a las acciones implementadas en la región.

El Dato: De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa registró un promedio diario de 2.5 asesinatos en marzo de este año.

Durante el encuentro, las autoridades federales expusieron líneas de trabajo y recibieron comentarios de los asistentes. “Se reafirmó el compromiso de mantener una coordinación permanente, fortalecer el diálogo con todos los sectores y avanzar en la construcción de condiciones de paz y seguridad en beneficio de la población sinaloense”, destacó García Harfuch, a través de redes sociales.

En este sentido, el gobernador Rocha Moya destacó que se mantendrá “apoyo total de los mandos federales, con efectivos del Ejército, Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

“La instrucción es que se mantengan en Sinaloa las fuerzas federales que ya operan aquí, porque Sinaloa no se va a desatender, vamos a seguir trabajando con total intensidad y con la presencia de los mandos necesarios, incrementando los efectivos conforme se requiera”, abundó el mandatario.

Además, se acordó integrar el C5, con más cámaras para Culiacán y Mazatlán, y se implementarán estrategias de inteligencia que permitirán cuidar cada lugar de Sinaloa.

Tras el encuentro, autoridades federales informaron la detención de cinco presuntos integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. En el operativo se aseguraron siete armas largas, una pistola, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y un vehículo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y la GN, quienes ubicaron a los sospechosos en la carretera Escuinapa–Teacapán, en la zona sur de la entidad.

De acuerdo con el comunicado conjunto, la detención derivó de labores de inteligencia que permitieron identificar “zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de una célula delictiva con presencia en Mazatlán y municipios aledaños”, atribuida a este grupo criminal.

Autoridades detectaron la presencia de personas armadas en los límites de Escuinapa y El Rosario, lo que derivó en la implementación de vigilancias terrestres y seguimiento aéreo. Ese despliegue facilitó la localización de accesos por caminos de terracería y la intercepción del vehículo donde viajaban los detenidos.

Cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) ubicaron el impacto de la disputa interna del Cártel de Sinaloa en niveles críticos.

Desde el 9 de septiembre de 2024, el enfrentamiento entre Los Chapitos y Los Mayos ha dejado más de mil 800 personas asesinadas y superó las dos mil 400 desapariciones forzadas en la entidad, lo que reflejó una escalada sostenida de violencia en distintas regiones del estado.