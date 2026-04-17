Mexicanos reciben a la Presidenta Sheinbaum en Barcelona | VIDEOS

La Presidenta de México en España este viernes 17 de abril de 2026.

Mexicanas y mexicanos en Barcelona, España recibieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum con gran emoción y música, entre abrazos y muestra de cariño.

La Presidenta viajó a Barcelona para asistir en la Cuarta Cumbre en Defensa de la Democracia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum participará este sábado, 18 de abril, en Barcelona, España, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia junto con diversos jefes de Estado.

🇲🇽🇪🇸En su llegada a España, mexicanas y mexicanos recibieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum con emoción, música y muestras de cariño 🥳https://t.co/lfoarH336e pic.twitter.com/N8NXMwsjjI — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 17, 2026

En el marco de esta visita de trabajo, la mandataria mexicana sostendrá encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Durante su gira de trabajo, la Presidenta Claudia Sheinbaum tendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España.

Finalmente, el domingo 19, la Presidenta Claudia Sheinbaum visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.

En esta gira de trabajo, la jefa del Ejecutivo Federal estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/x6zjHHt8B5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

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FGR