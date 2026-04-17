‘Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia’: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió en redes una imagen de su viaje a Barcelona.

En su cuenta de X, Claudia Sheinbaum Pardo escribió lo siguiente: “Camino a Barcelona, representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia”.

Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/x6zjHHt8B5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo participará este sábado, 18 de abril, en Barcelona, España, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia junto con diversos jefes de Estado.

En el marco de esta visita de trabajo, Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Durante su gira de trabajo, Claudia Sheinbaum Pardo tendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España.

Finalmente, el domingo 19, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.

En esta gira de trabajo, la jefa del Ejecutivo Federal estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

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FGR