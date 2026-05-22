En 7 estados

Caen cargamentos de fentanilo y arsenal en operativos simultáneos en México

Los operativos federales dejaron detenidos, armas largas, vehículos y cientos de cartuchos asegurados en distintas regiones del país

Decomiso de armas.
Decomiso de armas. Foto: Cuartoscuro (Archivo).
Por:
Tania Gómez

En una jornada de operativos coordinados, el Gabinete de Seguridad federal reportó la detención de presuntos integrantes del crimen organizado, el aseguramiento de más de 97 kilogramos de fentanilo y el decomiso de armas, explosivos y equipo táctico en acciones realizadas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y otras entidades del país.

Las autoridades destacaron que los operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad para debilitar las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos.

De acuerdo con el informe oficial, en Tubutama, Sonora, fue detenida una persona y se aseguraron más de 55 kilogramos de fentanilo en polvo, además de pastillas de esa droga, metanfetamina, goma de opio, cocaína, heroína y un vehículo.

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En otro despliegue realizado en Átil, Sonora, fuerzas federales aseguraron seis armas largas, 30 cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico y un vehículo.

Mientras tanto, en Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad detuvieron a 10 personas y decomisaron 16 armas de fuego, 75 cargadores, más de dos mil cartuchos, equipo táctico y tres vehículos.

En Escuinapa, Sinaloa, las autoridades localizaron e inhabilitaron un campamento clandestino donde fueron asegurados 120 artefactos explosivos improvisados, presuntamente utilizados por grupos criminales.

Asimismo, en Navolato, Sinaloa, fueron detenidas dos personas y se aseguró un fusil Barrett, además de otras armas de fuego y un vehículo.

El Gabinete de Seguridad también informó que en el municipio de Miguel Ahumada, Chihuahua, dos personas fueron detenidas en posesión de 42 kilogramos de fentanilo y un vehículo.

Como parte de las acciones contra la producción y vigilancia del crimen organizado, en Guerrero, Chihuahua, Nayarit y Oaxaca fueron destruidos 16 plantíos de amapola y tres de marihuana.

Además, en Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz y Coahuila se localizaron e inhabilitaron 91 cámaras de videovigilancia irregulares.

“Con estas acciones, se continúa trabajando para debilitar las capacidades operativas y logísticas de los grupos delictivos, reducir la violencia y salvaguardar la paz y seguridad de la población”, señaló el Gabinete de Seguridad federal.

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MSL

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