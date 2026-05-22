Vinculan a proceso a tres personas por droga y posesión de armas en Neza y CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de tres personas detenidas tras cateos realizados en inmuebles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde fueron aseguradas drogas listas para su comercialización, cartuchos, cargadores y un arma de fuego corta.

Un juez federal dictó prisión preventiva contra los imputados y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, Juan “N”, Ana “N” y Jessell “N” fueron detenidos en flagrancia durante la ejecución de cuatro cateos en Nezahualcóyotl y uno más en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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La #FGR obtuvo auto de vinculación a proceso para Ana “N”, Jessell “N” y Juan “N”, por su posible participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de… pic.twitter.com/mmDmAMcMvx — FGR México (@FGRMexico) May 22, 2026

En los operativos se aseguraron “diversos narcóticos que estaban preparados para su comercialización, cartuchos útiles y cargadores, así como un arma de fuego corta”.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, “datos de prueba contundentes” para obtener el auto de vinculación a proceso.

La autoridad judicial determinó vincular a Juan “N” por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

En tanto, Ana “N” y Jessell “N” fueron vinculados por los mismos delitos relacionados con narcóticos y posesión de cartuchos y cargadores, aunque quedaron excluidos del ilícito de posesión de arma de fuego.

La FGR informó que el juez impuso prisión preventiva para los tres imputados y otorgó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La dependencia federal recordó que “a las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.

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MSL