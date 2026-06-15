Detienen a ‘El 24′ en Sinaloa; aseguran armas, explosivos y precursores químicos

Operativos resultan en detención de "El 24" y otro presunto generador de violencia.

Autoridades federales y estatales detuvieron en Sinaloa a 11 integrantes de células delictivas generadoras de violencia, entre ellos Iván “N”, alias “El 24”, identificado como líder regional de una organización criminal.

Las acciones también dejaron armas, explosivos, vehículos, equipo táctico y sustancias químicas aseguradas.

En los operativos, decomisaron armas y cartuchos útiles. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

De acuerdo con un comunicado del Gabinete federal de seguridad, el despliegue incluyó operativos en Culiacán, Mocorito, El Rosario, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Escuinapa, Elota y Cosalá.

En la primera intervención, realizada en Culiacán y Mocorito, las fuerzas de seguridad capturaron a cuatro hombres, incluido “El 24”, además de asegurar dos vehículos, cuatro armas largas, una corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

Detienen a 4 en El Rosario y decomisan armas y droga en varios puntos

Por separado, en El Rosario, dentro del poblado Las Habitas, las autoridades detuvieron a cuatro personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera y un menor de edad.

En ese punto aseguraron un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

Elementos de seguridad federal decomisaron armas, droga y precursores químicos. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Cuatro puntos concentraron otros decomisos de alto volumen. En Concordia, dentro de Las Iguanas, el personal operativo localizó un arma larga, 46 cargadores y 3 mil 001 cartuchos.

En Mocorito, en Ranchito de los Gaxiola, un hombre quedó detenido con seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

Más tarde, en Mazatlán, los recorridos terrestres en La Noria permitieron asegurar 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto.

En la localidad La Amole, del mismo municipio, tres personas quedaron detenidas, una de ellas extranjera, con cinco armas largas, una corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

En los operativos, ejecutados en nueve municipios, fueron decomisados precursores químicos. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Recorridos de seguridad en San Ignacio permitieron localizar siete artefactos explosivos improvisados, 29 estopines eléctricos, 49 estopines de retardo y seis salchichas explosivas.

En Escuinapa, en la estación fitosanitaria La Concha, el personal ubicó un bulto con cinco armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos y cinco culatas.

En Elota, cerca del poblado Casas Grandes, las corporaciones localizaron un campamento donde aseguraron cuatro armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

Inhabilitan seis áreas de concentración de material

De forma paralela, en Culiacán y Cosalá, las autoridades inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso en los poblados La Pluma de la Gallina, Bacatá, El Sauce, Las Amargosas y La Vuelta del Cerro.

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, realizaron acciones simultáneas que permitieron detener a 11 integrantes de células delictivas generadoras… pic.twitter.com/3PHnTCUHq6 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 15, 2026

Ahí aseguraron tres armas largas, cinco cargadores, 217 cartuchos, un reactor de síntesis orgánica, 5 mil 490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para elaborar metanfetaminas.

Según el Gabinete de Seguridad, las acciones representaron una afectación económica de 110 millones de pesos para la delincuencia organizada. Las instituciones federales y estatales señalaron que mantendrán el trabajo conjunto contra generadores de violencia y redes dedicadas a la distribución de drogas sintéticas en Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron en el operativo con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

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