Derrumbe en mina en El Rosario, Sinaloa, deja cuatro trabajadores atrapados

El derrumbe de una mina en el municipio de El Rosario, Sinaloa, dejó a cuatro trabajadores atrapados, hechos por los cuales autoridades federales y locales llevan a cabo un operativo de rescate, el cual, al corte de este viernes, lleva activo más de dos días.

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió la tarde del miércoles 25 de marzo, alrededor de las 15:00 horas, en una mina operada por la empresa INSA CAMP, ubicada en la comunidad de Chele, en la sindicatura de Cacalotán.

El colapso de parte de la estructura sorprendió a varios trabajadores que se encontraban en el interior. Por ello, en los minutos posteriores al derrumbe, los propios mineros y habitantes de la zona iniciaron maniobras de auxilio, de forma que lograron rescatar con vida a varios de sus compañeros.

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Versiones iniciales señalaron que 11 trabajadores habían quedado atrapados, de los cuales siete fueron sacados. Sin embargo, otros reportes indicaron que el número de mineros atrapados ascendió a 25, con 21 rescatados posteriormente. En ambos casos, se mantiene la cifra de cuatro trabajadores que permanecen dentro de la mina.

Las autoridades presumen que los mineros atrapados se encuentran a una profundidad de entre 150 y 300 metros, posiblemente en una zona afectada por el colapso.

Ante ello, se desplegó un operativo en el que participan elementos de Protección Civil estatal, corporaciones de seguridad, así como instancias federales.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil en Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, informó que se realizan trabajos de perforación para intentar establecer contacto con los trabajadores atrapados.

“Se están haciendo trabajos de perforación para poder tener contacto con ellos [...] la empresa es experta en protocolos de seguridad, pero la instrucción del gobernador era hacer nuestro sistema de comando para colaborar con ellos”, explicó en entrevista con el medio Los Noticieristas.

En el mismo sentido, el funcionario agregó que existe coordinación con la federación: “Hemos tenido comunicación con la Coordinación Nacional de Protección Civil [...] nos mandan apoyo por parte del Gobierno federal y de Defensa”, señaló.

Las labores de rescate se han extendido por más de dos días, al corte de este viernes, mientras los familiares de los cuatro mineros atrapados siguen a la espera de información sobre su paradero.

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