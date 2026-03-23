Sinaloa prevé que 2.6 millones de personas visiten el estado durante Semana Santa

Sinaloa prevé que 2.6 millones de personas visiten el estado durante esta Semana Santa.

Para la temporada de Semana Santa 2026, se proyecta una alta actividad turística en el estado de Sinaloa con una ocupación hotelera estimada del 81% y una derrama económica aproximada de 2,534 millones de pesos.

En el caso específico de Mazatlán, se prevé una ocupación hotelera del 84% y una derrama económica cercana a los 1,130 millones de pesos, consolidándose como el destino turístico del estado en este periodo de ocupación hotelera.

Por otro lado, el próximo fin de semana se llevará a cabo el Carnaval de Altata, donde se espera una asistencia de 80,000 personas durante los tres días del evento. Para esta celebración, se estima una derrama económica de 65 millones de pesos.

¿Cuándo es la Semana Santa 2026?

La Semana Santa del 2026 comienza el domingo 29 de marzo y se termina el domingo 5 de abril.

La Semana Santa representa el periodo de la última semana de vida, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, por lo que es considerada por las personas religiosas como la semana litúrgica más importante.

Esta semana comienza con el Domingo de Ramos, y durante esta también se celebra el Triduo Pascual, que consiste del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria; por lo que la Semana Santa concluye con el Domingo de Ramos.

Durante esta semana, las y los creyentes aprovechan para hacer oraciones, practicar el ayuno y el arrepentimiento, y hacer ejercicios de introspección y análisis de la relación que tienen con Dios y la religión.

Semana Santa ı Foto: Especial

Días clave de la Semana Santa y lo que representan:

Domingo de Ramos: Es el primer día de esta semana, se conmemora la llegada de Cristo a Jerusalén.

Jueves Santo: Representa la última cena y la eucaristía.

Viernes Santo: Se conmemora la crucifixión de Cristo, por lo que representa el dolor y sufrimiento que pasó durante su recorrido hacia la condena de muerte en la cruz.

Sábado de Gloria: Es el día que hay entre la muerte y resurrección de Jesucristo.

Domingo de Pascua: Es el día de la Resurrección de Cristo.

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JVR