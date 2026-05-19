Crece la preocupación por los dos funcionarios de Sinaloa que se entregaron a EU

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hay preocupación no solamente entre los ochos acusados por el gobierno de Estados Unidos que siguen libres en México, por delitos vinculados a la delincuencia organizada, pero la aflicción llega a los altos círculos políticos de Morena e incluso al gobierno federal. Hoy muchos quieren callar de esa denuncia norteamericana, porque saben que si se pueden llevar o entregar al gobernador con licencia.

Se desconoce cuál fue la razón de entregarse al gobierno que los requiere y no protegerse con el que no tienen ningún problema. A simple vista, los especialistas en seguridad, aseguran que de esta forma los que ya se entregaron pueden negociar una sentencia menor, de acuerdo a lo que denuncien de sus compañeros del gabinete sinaloense.

La decisión de Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad Pública y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas, de Sinaloa, la conocen ellos, así como también la negociación a que llegaron o quieren llegar con el gobierno estadounidense.

Sin embargo, flotan en el ambiente muchas preguntas al respecto, del por qué actuaron así y si confían en una eventual benevolencia del gobierno vecino a cambio de información.

El senador Enrique Inzunza ante las publicaciones, en redes, que se había entregado al gobierno de los Estados Unidos como fue el secretario de Finanzas y el de Seguridad, que están en la lista, decidió enviar un Twitter para desmentirlo. Pero van dos sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero no asiste y así seguirá.

“Que es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mi mismo y me basta mi probidad”.

Y sobre su paradero, afirmó que está en Sinaloa, su tierra de la que está orgulloso con las y los suyos, gente buena y honesta. Pero no sale de Badiguarato.

Explica que atendrá, si le requiere la autoridad mexicana puntualmente cualquier requerimiento conforme a sus atribuciones, de la autoridad de Estados Unidos, nada quiere saber.

Naturalmente que el senador sabe que mientras se encuentre en el país, lleva la protección de fuero y, la propia autoridad, que es de su propio partido, difícilmente lo podría molestar en lo mínimo. Una invitación sería lo más y nunca va a ocurrir.

El senador tampoco dijo cuando se presentará a trabajar al Senado de la República.

Si bien la Cámara Alta está en periodo de la permanente, también es cierto que hay tareas en comisiones y tareas legislativas que debe atender.

la corrupción del partido Morena está en su máxima expresión, a grado tal que está acabando con México, así que “el pueblo bueno y sabio” ni es libre, ni feliz.

Al interior de la bancada de Morena que coordina Ignacio Mier, hay un marcado nerviosismo, pero no lo lograran, por la soberbia, arrogancia y sobradas amistades de peso, que pida licencia. Es duro de controlar, expuso la senadora del PRI, Claudia Anaya.

Inzunza está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de su involucramiento con los cárteles de la droga. Es de la lista de nueve que difundió el gobierno estadounidense en la petición de captura con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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Los morenos salieron a la calle en Chihuahua para pedir juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos, por el tema de los agentes de la CIA participantes en un operativo antinarcóticos. No pasó inadvertida la presencia de Andrés López Beltrán y la rechifla de que fue objeto en el aeropuerto. Todo indica que hicieron el ridículo, que no pudieron llevaron a su gente ni el junior López Beltrán, hijo del cacique tabasqueño ni la actual dirigente de Morena, Ariadna Montiel, como tampoco el senador Enrique Inzunza, quien dice que. no se entrega la autoridad estadunidense, pero si está escondido.

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