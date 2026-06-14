Directora antidrogas de EU destaca colaboración sin precedentes con Sheinbaum y Gobierno de México

Sara Carter, "zarina antidrogas" de EU, reconoce que ha habido trabajo estrecho con administración de Sheinbaum.

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), destacó que su país ha sostenido una colaboración sin precedentes con el Gobierno de México, a través del trabajo conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista con American Thought Leaders, la también conocida como “zarina antidrogas” de Estados Unidos aseguró que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Casa Blanca ha visto un “progreso significativo” en México, con un nivel de colaboración que “nunca habíamos visto antes”.

Sara Carter, "zarina antidrogas" de EU, fue entrevistada por American Thought Leaders. ı Foto: Captura de video

Destacó que esto se traduce en un mejor trabajo conjunto con nuestro país y, en general, con socios en la región latinoamericana.

“Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios como hacemos con la presidenta Sheinbaum, por ejemplo”, dijo Carter en la citada entrevista.

“Nunca habíamos visto eso antes. No de esa forma. No con ese nivel de cooperación [con México]”, abundó la “zarina antidrogas”.

Sara Carter habló en entrevista sobre la colaboración de EU con países socios en el hemisferio occidental. ı Foto: Captura de video

En el caso de México, destacó que esta colaboración llegó a uno de sus puntos más altos durante la operación que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”, histórico líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A pesar de ello, insistió en que fue un trabajo mayoritariamente estadounidense.

“Vimos un progreso significativo en México… cuando pudimos ir tras El Mencho, lo hicimos mediante nuestra inteligencia, pero utilizando a la Guardia Nacional mexicana y a las Fuerzas Especiales mexicanas”, dijo Carter.

Mientras que, sobre los socios de Estados Unidos en el hemisferio occidental, la funcionaria estadounidense celebró que estas naciones, las cuales reconoció como “soberanas”, quieren “limpiar el sistema” y que “sus ciudadanos no dependan del movimiento del dinero de las drogas”.

Insiste en fortalecer lucha contra cárteles; ve amenaza de seguridad nacional

En la misma entrevista, Sara Carter insistió en que es necesario que Estados Unidos y sus socios en el hemisferio occidental intensifiquen la lucha contra los cárteles del narcotráfico, pues, aseguró, más que simples “pandillas” representan una amenaza de seguridad nacional.

“Esto no es una pequeña banda de malos que cruza la frontera como en los años 1800 o durante la prohibición. Son organizaciones masivas [...] Esto no es solo una crisis de drogas. Es una amenaza real para nuestra nación”, dijo Carter.

En este sentido, destacó que, entre las estrategias de Estados Unidos contra los grupos criminales, se encuentran el destruir su capacidad financiera, así como reforzar la seguridad de la frontera sur de su país, lo cual ha sido impulsado y defendido por el presidente Donald Trump.

“Cerramos la frontera. Primero y ante todo creo que esa fue la tarea más sencilla: seguir la ley y cerrar la frontera”, concluyó Carter.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am