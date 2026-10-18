SAT retira permiso a cinco certificadoras de facturas electrónicas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización de cinco empresas que certificaban facturas electrónicas por realizar operaciones con compañías vinculadas a esquemas de simulación fiscal. Otros dos proveedores enfrentan procedimientos para perder sus permisos, mientras que los siete concentran aproximadamente el 20.53 por ciento de la validación de comprobantes en todo el país.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control (OIC) en el SAT detectó las irregularidades mediante una auditoría a los mecanismos de supervisión de los Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Estas compañías cuentan con autorización de la autoridad tributaria para certificar las facturas que emiten los contribuyentes durante sus actividades comerciales. Sin embargo, la revisión encontró que siete de ellas efectuaban transacciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como factureras.

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Servicio de Administración Tributaria (SAT) ı Foto: larazondemexico

Las factureras son empresas que emiten comprobantes fiscales por servicios que nunca prestaron o productos que no vendieron. Su esquema permite que otros contribuyentes simulen gastos para reducir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), acreditar indebidamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o solicitar devoluciones de impuestos. A cambio, suelen cobrar un porcentaje del valor de las operaciones ficticias.

De acuerdo con el informe oficial de este domingo, la autoridad fiscal concluyó cinco procesos de revocación y mantiene en curso los trámites administrativos correspondientes a los dos proveedores restantes. El alcance de estos siete prestadores representa poco más de una quinta parte de la facturación nacional, según los registros que presentó la dependencia federal.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción anunció que dará continuidad a los procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Poder Judicial de la Federación, además de reforzar las acciones de supervisión para detectar prácticas de evasión fiscal.

La dependencia también señaló que mantendrá las medidas para prevenir y sancionar las operaciones simuladas, como parte de la estrategia federal contra las empresas factureras y en favor de la recaudación tributaria.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaria Anticorrupción y #BuenGobierno fortalece el combate a las factureras, coadyuvando para la revocación de la autorización de 7 Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, quienes realizaban operaciones con… pic.twitter.com/xyjbr7xAXU — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) October 18, 2026

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LMCT