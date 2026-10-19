Trump ha ofrecido ‘ayuda’ a México en producción petrolera, pero aquí ‘no se dan derechos de petróleo’: CSP

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí ha pedido a México que incremente las compras de gas natural a su país y también ha ofrecido “ayuda” en la producción de petróleo, reveló la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En ambos casos, la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido que México busca fortalecer por cuenta propia su abasto de gas y que aquí no se ceden derechos sobre el aprovechamiento petrolero.

“Nosotros le planteamos pues que tenemos cinco plantas nuevas de ciclo combinado, pero que también que nosotros queremos fortalecer. Lo mismo que decimos aquí lo decimos en las llamadas de teléfono, que se está comprando gas natural, pero que también nosotros queremos desarrollar más el gas natural”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum este lunes en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Al consultarle si en alguna de las conversaciones, el republicano ha condicionado la firma del TMEC con que se le entreguen activos de Pemex, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que su homólogo presentara una solicitud en esos términos, pero sí ha ofrecido la participación de su país en el sector.

“No a cambio, pero sí ha planteado en algunos momentos que si puede ayudar, él los plantea así, en la producción de petróleo y en todos los casos hemos sido claros. Le he dicho: ‘A ver, presidente Trump, Mr. President, aquí hay una Constitución y aquí hay unas leyes.” Entonces, aquí no se puede dar derechos de petróleo’... Sí se ha tocado ese tema, pero en sí no habido ni insistencia, sino sencillamente se aclara de que en México no se puede eso”, enfatizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la participación estadounidense en el mercado petrolero mexicano ha sido por medio de los esquemas de contratistas, con los que quedan sujeto a la regulación de Pemex.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también reveló que en las charlas telefónicas, Donald Trump sí ha planteado sus acusaciones sobre que en México hay regiones bajo control del crimen organizado, lo cual también le ha negado y frente a lo que ha expuesto lo resultados de seguridad.

“Sí me ha llegado a decir eso de que este México está gobernado por los cárteles y no, no lo dice así. Dice: “Hay zonas de México que están gobernadas” Y le digo yo: “Pues no es cierto, presidente. Es más, mire los resultados que tenemos. Se ha reducido en 60 y tantos por ciento el cruce de fentanilo. Reducimos a la mitad el número de homicidios. Varios resultados que se han dado en materia de seguridad. Si eso fuera cierto, pues no tendríamos obviamente estos resultados. Entonces, son opiniones que tienen ellos que de una manera amable, nunca confrontativa, les aclaramos que no es así”, dijo.

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FGR