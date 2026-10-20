¿Quiénes eran los agentes de la CIA que murieron en Chihuahua durante operativo?

Ellos eran los agentes de la CIA que murieron en Chihuahua

La muerte de dos agentes estadounidenses durante un operativo contra el narcotráfico en Chihuahua abrió un caso que continúa investigándose. Meses después del accidente, nuevos datos presentados ante un tribunal aportaron detalles sobre los movimientos de ambos hombres antes de que perdieran la vida.

Los registros expuestos durante una audiencia apuntan a que su presencia en la entidad no se limitaba al operativo de abril de 2026.

Los nombres de los estadounidenses son Richard Leiter Johnston y John Dudley Black. Ambos tenían antecedentes militares y posteriormente formaron parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pero sus trayectorias antes de incorporarse a esa institución fueron distintas.

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Escudo de la CIA, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: AP

Richard Johnston y John Black

Richard Leiter Johnston III tenía 36 años cuando murió en un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara. Antes de ingresar a la CIA, perteneció a las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como Boinas Verdes. También participó en operaciones en Afganistán y Filipinas.

John Dudley Black, de 44 años, también contaba con experiencia militar. Durante su servicio en Afganistán se desempeñó como ayudante de campo del general al mando de la Primera División de Marines. Posteriormente, se incorporó a la agencia de inteligencia estadounidense.

Ambos fallecieron el 19 de abril de 2026, después de acciones realizadas para desmantelar seis laboratorios clandestinos de metanfetamina cerca de El Pinal, en Chihuahua. Entre las instalaciones intervenidas había un reactor de aproximadamente 800 metros cuadrados, descrito por autoridades estatales como el más grande detectado en México.

El accidente también cobró la vida de funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), incluido su director.

Richard Leiter Johnston, 35, was one of two CIA operatives who died in Chihuahua on April 19. He rose to captain in US army, served in Afghanistan and got into special forces. After leaving army he worked in CIA Ground Branch in Middle East, Africa, East Asia, and finally Mexico. pic.twitter.com/RcHbjCXOaf — Ioan Grillo (@ioangrillo) October 19, 2026

La controversia creció luego de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, lamentara públicamente la muerte de dos oficiales de su país. La presencia de agentes de la CIA en el operativo provocó cuestionamientos sobre los términos de la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Durante la audiencia contra el exfiscal César Jáuregui Moreno, el Ministerio Público presentó reservaciones de hotel, contratos de renta de vehículos y registros de geolocalización que situarían a los agentes en Chihuahua desde octubre de 2025. Los documentos también apuntarían a su posible participación en otros dos operativos.

Estos datos contrastan con la versión inicial de la Fiscalía estatal, que sostuvo que los estadounidenses habían solicitado transporte al director de la AEI y que este los incorporó al convoy sin autorización. La investigación busca esclarecer las circunstancias de su presencia y participación en las operaciones.

John Dudley Black y Richard Leiter Johnston III, los dos agentes de la CIA que murieron en Chihuahua durante un operativo en abril. https://t.co/pfBTXYWVXm pic.twitter.com/EhmLXr0Jor — Worldwar_x (@worldwar_x) October 19, 2026

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LMCT