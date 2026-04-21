Funcionarios fallecidos en Chihuahua trabajaban para la CIA: TWP

Una investigación del diario The Washington Post sostiene que los dos funcionarios estadounidenses que murieron tras un accidente vehicular en el norte de México formaban parte de la Agencia Central de Inteligencia, lo que abre un contraste directo con la versión oficial mexicana sobre el incidente registrado el domingo en Chihuahua.

Según la publicación, “los dos funcionarios de la embajada estadounidense que murieron en un accidente automovilístico en el norte de México cuando regresaban del lugar de una operación antidrogas, trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA)”. El medio cita a dos fuentes con conocimiento del caso y vincula su presencia con acciones de cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico.

Esa narrativa difiere de lo expuesto por autoridades estatales. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, aseguró que los ciudadanos estadounidenses se encontraban en actividades de capacitación, sin participación en operativos.

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Detalló que fungían como instructores en el uso de drones y tácticas dirigidas a corporaciones locales, además de ubicar su estancia a varias horas de distancia del punto donde fuerzas federales aseguraron un laboratorio clandestino.

Fallecidos en Chihuahua eran de la CIA ı Foto: Redes sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional durante su conferencia matutina. “No están permitidas operaciones conjuntas en territorio mexicano”, declaró al reiterar los límites de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

Hasta el momento, la CIA no ha emitido posicionamiento público sobre la identidad ni funciones de los agentes fallecidos, lo que mantiene abiertas las interrogantes sobre el alcance de su labor en el país y el contexto del accidente.

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MSL