Maru Campos solicita reunión con Claudia Sheinbaum para abordar operativo en Chihuahua

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, para abordar a fondo la presencia de agentes estadounidenses en el estado. Su presencia se ha ligado a un operativo donde se desmanteló un narcolaboratorio.

“Asimismo, informo que he solicitado una reunión con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para dialogar sobre este asunto”, dijo la mandataria estatal.

Maru Campos también envió su solidaridad con las familias de los agentes de Estados Unidos y mexicanos que fallecieron después de un accidente automovilístico.

Asimismo, destacó el papel de los agentes de la Fiscalía General de Chihuahua y de los elementos de las Fuerzas Armadas por el desmantelamiento del laboratorio más grande del que se tenga conocimiento hasta ahora.

“Reitero mi solidaridad y apoyo a las familias de las personas fallecidas, así como mi reconocimiento, y el del estado de Chihuahua, a las Fuerzas Armadas, a sus mandos y a las fuerzas estatales por su trabajo coordinado”, señaló la gobernadora del estado.

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbuam aseguró que los dos estadounidenses que perdieron la vida durante un accidente en Chihuahua sí eran personal en activo que se encontraban realizando trabajos, razón por la cual ahora se indaga si hubo alguna violación constitucional y cuáles serán las acciones procedentes.

Un día antes, el fiscal de Chihuahua El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, sostuvo que no existió intervención de agentes estadounidenses en el despliegue antidrogas realizado este domingo en la Sierra Tarahumara.

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JVR