Supera gobierno de Marina del Pilar meta de 100 mil acciones de vivienda en Baja California.

Baja California se posiciona como el único estado del país en contar con un Programa Estatal de Vivienda, estrategia impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, que en cuatro años y medio de gobierno ha superado la meta de 100 mil acciones de vivienda social.

La mandataria estatal señaló que este programa busca garantizar a las y los bajacalifornianos el acceso a viviendas nuevas, dignas y con certeza jurídica, para que las familias puedan contar con su patrimonio.

“Somos el único estado en todo el país que diseñó un Programa Estatal de Vivienda y nos estamos sumando también al programa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el INFONAVIT de Vivienda para el Bienestar. Esto significa que en Baja California hay alrededor de 424 mil personas que hoy viven en mejores condiciones”, expresó la gobernadora.

A la fecha se han registrado un total de 106 mil 057 acciones de vivienda social, de las cuales 40 mil 228 corresponden a casas nuevas en los siete municipios del estado, mejorando la calidad de vida de miles de familias bajacalifornianas.

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, indicó que se diseñó un esquema para atender las necesidades de vivienda, derivado de un diagnóstico sobre el rezago habitacional en la entidad.

Hoy compartimos que hemos superado más de 106 mil acciones de vivienda… una meta que deja de ser una promesa para convertirse en hogares, bienestar y futuro.



🏡 Creamos una estrategia integral de vivienda que ha permitido consolidar más de 40 mil nuevos hogares en el estado.… pic.twitter.com/Xyg2wpelfm — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 21, 2026

En cuanto al resto de los municipios, en Mexicali se han registrado 40 mil 181 acciones de vivienda social; en Tijuana, 43 mil 252; en Ensenada, 11 mil 787; en San Quintín, 4 mil 672; en Playas de Rosarito, 2 mil 616; en Tecate, 2 mil 691; y en San Felipe, 858.

De manera complementaria, se han impulsado programas como Casa Fuerte, mediante el cual se ha beneficiado a más de 74 mil personas con apoyos para el mejoramiento de sus hogares, así como la estrategia Transformando Comunidades y Techos Solares para el Bienestar, que contribuye a disminuir los costos de energía eléctrica en Mexicali y San Felipe.

Para conocer los fraccionamientos registrados dentro del programa, se invita a la población a visitar el sitio web del Programa Estatal de Vivienda 2022–2027.

Finalmente, la titular del Ejecutivo destacó que durante su administración se proyecta una inversión de más de 50 mil millones de pesos de recursos propios, destinados a infraestructura hídrica, obras de movilidad, vialidades dignas y bacheo en apoyo a los municipios del estado.

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JVR