Hospital Oncológico ha atendido a más de 11 mil mujeres; a tiempo 92% de los casos

El Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes el nuevo modelo de atención oncológica con el que se busca acelerar la atención al cáncer de mama en el país, en el marco del Mes de Sensibilización sobre esta enfermedad, que se conmemora en octubre.
Durante la Conferencia del Pueblo, Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, presentó el modelo oncológico que se aplica en el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” y que espera replicarse en otros centros médicos en el país.
El modelo se basa en proporcionar tiempos explícitos de atención y garantizar su cumplimiento, el cual, dijo Svarch, es menor a los estándares internacionales.
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De esta forma, el modelo busca brindar en menos de 72 horas los resultados de biopsia, diagnósticos en menos de 14 días y el inicio del tratamiento en menos de 30 días.
“En el día uno, la paciente acude a una valoración médica y se realizan los estudios diagnósticos necesarios. Ese mismo día se define si se trata de un caso de seguimiento o si es necesario avanzar en una biopsia, y ese mismo día se toma la biopsia”, dijo Alejandro Svarch.
“Para que pongamos en perspectiva lo que significa esto, en la literatura internacional el inicio del tratamiento del cáncer de mama es siempre superior a los 40 días, con lo cual este modelo acorta 10 días en promedio el inicio de la atención”, abundó.
El modelo integra sistemas de detección basados en tecnología avanzada, incluidos modelos de Inteligencia Artificial.
Asimismo, el modelo busca que en un solo hospital se brinde un tratamiento integral en todas las fases, incluido el tratamiento especializado. En el hospital de la Ciudad de México se incluyen dos quirófanos especializados, 22 camas de hospitalización y 20 sillones para quimioterapia.
También se brinda atención psicológica especializada, cuidados paliativos y actividades terapéuticas preventivas.
El hospital “La Pastora”, basado en este modelo, ha permitido la atención de más de 11 mil mujeres. Alejandro Svarch aseguró que ha permitido que el 92 por ciento de las atenciones cumplen con los Tiempos Explícitos Garantizados.
Además, el director de IMSS-Bienestar aseguró que 551 mujeres están en tratamiento por cáncer y remisión.
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