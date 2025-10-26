Sheinbaum: Nuevo modelo de atención a cáncer de mama es ‘un antes y un después’

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó la importancia que tiene la atención temprana del Cáncer de Mama debido a la mortalidad que existe, y anunció inversión que se ha hecho en México para atender y prevenir dicho padecimiento.

Ante la alta incidencia y mortalidad a causa de cáncer de mama, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el programa lanzado para atender este padecimiento representa un “antes y un después”.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre de cada año, la mandataria enfatizó que se trata de una fecha para informar sobre cómo prevenir y cómo tener una atención temprana en caso de tener un padecimiento como este.

Recordó que las estadísticas en México apuntan a que cada hora muere una mujer por este tipo de cáncer, por lo que resaltó la importancia de la atención temprana.

Autoexploración para detectar Cáncer de Mama ı Foto: X:@Claudiashein

“Hoy en México muere una mujer cada hora por cáncer de mama que pudiera haberse evitado por la atención temprana, entonces es muy importante que en México tengamos un sistema de atención temprana y que las mujeres sepamos cómo debemos autoexplorarnos y a dónde acudir cada dos años por lo menos para poder hacer una mastografía”, dijo.

Para ello, expuso el plan echado a andar y anunciado la semana pasada, que consiste en implementar un modelo único de atención en todo el país, para lo cual el gobierno realizó una inversión de ocho mil millones de pesos.

Octubre es el mes para concientizar sobre la importancia de la autoexploración y la atención temprana. Presentamos el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, que consiste en acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento para todas las mujeres; el propósito es… pic.twitter.com/mrAzd1tfo9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2025

Para reforzar la atención, se adquirirán mil mastógrafos entre 2026 y 2027 y cuyos resultados podrán ser interpretados en alguno de los 20 centros de estudio que se instalarán.

“Vamos a poner un centro de atención oncológica para las mujeres en cada entidad de la República. Ahí no solamente se va a poder hacer la biopsia y se puede analizar, sino que también ahí puede atenderse de manera temprana para poder evitar llegar a un resultado fatal”, dijo.

El primero de estos centros será inaugurado en la Ciudad de México este diciembre, en lo que era anteriormente el Hospital de la Pastora y va a ser el primer centro de atención oncológica para la mujer.

“Este es un proyecto de dos años que va a costar 8 mil millones de pesos. Es un antes y un después en la atención del cáncer de mama y eso es el Sistema Universal de Salud Pública que estamos construyendo en México”, dijo.

YPA