Ninguna mujer que lucha contra el cáncer estará sola en Tamaulipas: Américo Villarreal

Ninguna mujer en Tamaulipas que enfrente el cáncer debe sentirse sola ni quedar al margen de los servicios de salud, sostuvo el gobernador Américo Villarreal Anaya, al refrendar que la protección de la vida, la atención médica oportuna y el bienestar de las mujeres constituyen una de las más altas prioridades de su administración.

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el mandatario convocó a construir una sociedad humanista y solidaria, comprometida con acompañar a quienes padecen esta enfermedad y garantizar que tengan acceso a diagnósticos tempranos, tratamientos especializados y mayores oportunidades de recuperación.

Durante la Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera, celebrada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Villarreal Anaya advirtió que el cáncer no solamente representa un desafío médico, sino también una problemática social que afecta profundamente a las familias, particularmente cuando la falta de atención oportuna pone en riesgo la vida de las madres.

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“No debemos permitirnos eso en una sociedad humanista y solidaria que busca siempre el bienestar y la oportunidad de vida para cada uno de sus integrantes”, expresó el gobernador, al subrayar la responsabilidad colectiva de proteger la salud de las mujeres.

En el marco de la Campaña nacional: Prevención, Detección y Atención al Cáncer de Mama en la Mujer, el mandatario estatal destacó que el humanismo que guía a su gobierno debe traducirse en acciones concretas para acercar los servicios médicos a toda la población, especialmente a quienes viven en comunidades rurales y localidades donde históricamente han existido dificultades para acceder a estudios especializados.

En este contexto, afirmó que los avances científicos y tecnológicos permiten detectar con mayor anticipación el cáncer de mama y el cervicouterino, incrementar las posibilidades de recuperación y facilitar que las pacientes puedan reintegrarse a su vida familiar y productiva.

“Que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera”, reiteró Villarreal Anaya al destacar que la atención a la salud constituye una responsabilidad fundamental de un gobierno humanista, comprometido con generar mejores oportunidades de vida para todas y todos.

El gobernador Américo Villarreal Anaya durante la ceremonia cívica. ı Foto: Cortesía

Más de 7 mil pacientes oncológicos reciben atención

En su intervención, el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que en Tamaulipas se atiende actualmente a más de 7 mil 100 pacientes oncológicos, con el abasto garantizado de sus tratamientos, como parte de la estrategia de atención integral impulsada por la administración estatal.

Detalló que, durante 2026, el Centro Oncológico de Tamaulipas ha otorgado 7 mil 429 consultas, de las cuales el 52 por ciento corresponde a cáncer de mama. Asimismo, de las mil 407 sesiones de quimioterapia realizadas, el 43 por ciento se ha destinado a pacientes con esta enfermedad.

El funcionario destacó que 457 mujeres han sido dadas de alta después de sus tratamientos y han hecho sonar la campana de la victoria en el Centro Oncológico, como símbolo de recuperación y esperanza. “Nuestro verdadero objetivo es llegar antes que la enfermedad”, señaló Guerrero Morales.

Explicó que la Estrategia Estatal de Cáncer de la Mujer, puesta en marcha en junio pasado, busca que más del 60 por ciento de los casos de cáncer de mama se diagnostiquen en etapas tempranas y que más del 80 por ciento de las pacientes completen su tratamiento multimodal.

Añadió que la estrategia contempla también la prevención del cáncer cervicouterino, mediante vacunación contra el virus del papiloma humano, pruebas de detección y acceso oportuno a tratamientos.

Al entro, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Cortesía

Tecnología y servicios médicos para salvar vidas

El gobernador Américo Villarreal destacó que la modernización de la infraestructura hospitalaria constituye otro de los componentes de esta política de salud, mediante la incorporación de equipos de tomografía, resonancia magnética y medicina nuclear, así como el fortalecimiento de los servicios de radioterapia.

Subrayó la sustitución de la antigua tecnología de cobalto por un acelerador lineal en el Centro Oncológico de Tamaulipas, además de los proyectos para recuperar este servicio en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria y ampliar su disponibilidad en Ciudad Madero.

También reconoció el trabajo del personal de enfermería y de los equipos médicos que participan en las jornadas comunitarias de detección mediante dispositivos portátiles iBreastExam, utilizados para identificar alteraciones mamarias y canalizar a las pacientes a estudios complementarios.

De acuerdo con las cifras presentadas por Villarreal Anaya, durante su administración se han realizado más de 70 mil tamizajes, con mil 868 hallazgos que requirieron seguimiento especializado y 64 mujeres detectadas oportunamente.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Cortesía

Teresa Ramos Arreola, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud federal, reconoció la importancia de acercar los servicios de detección y garantizar el seguimiento médico hasta el diagnóstico y tratamiento.

En un mensaje dirigido a las tamaulipecas, llamó a realizarse los estudios preventivos correspondientes y destacó que el objetivo compartido es que cada mujer tenga la oportunidad de vivir más y vivir mejor.

Al concluir el evento, Villarreal Anaya reconoció el compromiso de los profesionales de la salud y convocó a mantener el trabajo conjunto entre instituciones y sociedad, para que la prevención, la atención digna y las oportunidades de recuperación lleguen a todas las familias tamaulipecas. “Todos podemos contribuir y ayudarnos”, expresó el mandatario.

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cehr